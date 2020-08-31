Объем переводов из России в Белоруссию в августе упал на 20%

В августе общий объем переводов из Белоруссии в Россию и в обратном направлении по сравнению с июлем снизился примерно на 12%, а количество переводов — на 17% и 6% соответственно, заявили в «Юнистрим».