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Известия
Известия

Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко — Дворца независимости в Минске. Протестующие к концу дня практически разошлись, пишет «РИА Новости».В источнике
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Известия

Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

Известия22:01
ТАСС

Манифестанты в Минске стали уходить от резиденции Лукашенко

ТАССвчера в 11:21
RT на русском

Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

RT на русскомвчера в 12:42
Интерфакс

Милиция сняла оцепление у Дворца Независимости в Минске

Интерфаксвчера в 12:11
РБК

День рождения с автоматом в руках и новый марш к резиденции Лукашенко

РБК17:23
РИА Новости

У резиденции Лукашенко в Минске сняли оцепление

РИА Новостивчера в 11:58
Коммерсантъ

Митингующие частично ушли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъвчера в 11:38
КП - Беларусь

Протестующие подошли ко Дворцу Независимости и скандируют «Трибунал!»

КП - Беларусьвчера в 10:48

Белорусы собрали Лукашенко подарки: гроб, венок, кабачок

Белорусы Москвы в свою очередь планируют принести к посольству Белоруссии венок с надписью на лентах: "Дорогому Саше от наркоманов и проституток", намекая на то, как президент Белоруссии называл протестующих граждан.
Московский Комсомолецвчера в 10:44

В Бурятии попавший в ДТП водитель скончался от остановки сердца

62-летний водитель автомобиля «Тойота Сурф», следуя по улице Ключевская в районе дома № 72Б, на полосе, предназначенной для разворота, столкнулся с автобусом «Хендэ Каунти» и затем налетел на ограждение.
Восток-Телеинформ21:49

Музей-заповедник «Куликово поле» опубликовал программу праздника в честь покровителей лошадей

В последний день лета, 31 августа, сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» приглашают отметить праздник покровителей лошадей, святых Флора и Лавра, на конный двор Куликова поля.
Московский Комсомолец Тула28 августа в 20:28

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Александр Лакерник: «Коляда – безумно способный спортсмен, но он не реализовал и треть своего таланта»

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказал мнение о переходе Михаила Коляды от тренера Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину.
Sports.ruвчера в 09:03

Запуск спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих

Запуск на орбиту четвертого и пятого спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих, сообщил «РИА Новости» генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Коммерсантъ22:43
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