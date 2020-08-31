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Известия

Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко — Дворца независимости в Минске. Протестующие к концу дня практически разошлись, пишет «РИА Новости».В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Митингующие частично ушли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъвчера в 11:38
РБК

День рождения с автоматом в руках и новый марш к резиденции Лукашенко

РБК17:23
Интерфакс

Милиция сняла оцепление у Дворца Независимости в Минске

Интерфаксвчера в 12:11
RT на русском

Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

RT на русскомвчера в 12:42
Известия

Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

Известия22:01
ТАСС

Манифестанты в Минске стали уходить от резиденции Лукашенко

ТАССвчера в 11:21
РИА Новости

Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

РИА Новостивчера в 11:58
КП - Беларусь

Протестующие подошли ко Дворцу Независимости и скандируют «Трибунал!»

КП - Беларусьвчера в 10:48

Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

"После 30 лет, в течение которых европейское видение укреплялось, суверенистское видение снова взяло верх в этих новых империях", - заявил Боррель, призвав членов блока "исправить" экономический дисбаланс в отношениях с Пекином, пока "не стало слишком поздно".
Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями
ИА "Реалист"вчера в 09:18
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Белорусы собрали Лукашенко подарки: гроб, венок, кабачок

Белорусы Москвы в свою очередь планируют принести к посольству Белоруссии венок с надписью на лентах: "Дорогому Саше от наркоманов и проституток", намекая на то, как президент Белоруссии называл протестующих граждан.
Московский Комсомолецвчера в 10:44

Готовящийся к отставке Абэ намерен в течение дня позвонить Путину

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который на прошлой неделе объявил о своем намерении уйти в отставку, планирует позвонить президенту России Владимиру Путину в течение дня, чтобы лично уведомить его о своем решении.
Известия22:46
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Президент ФРГ рассказал об «ударе демонстрантов по нашей демократии»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое информагентство DPA, глава ФРГ заявил о том, что состоявшийся протестный марш, закончившийся на ступенях Рейхстага, является "ударом в сердце нашей демократии".
Российская газетавчера в 07:02
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Ростех представил самую компактную отечественную станцию сотовой связи

Москва, 29 августа 2020, 13:07 — REGNUM Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) представил мобильную станцию спутниковой связи Р-444-НМ на международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
REGNUM29 августа в 06:07
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Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова

Столичная полиция начала проверку после заявления молодого человека об избиении двумя неизвестными на западе Москвы, источник подтвердил РИА Новости, что заявитель - осужденный за призывы к экстремизму блогер Егор Жуков.
РИА Новости23:22
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Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ruвчера в 08:02
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известиявчера в 03:40
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