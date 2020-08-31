Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске
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Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко — Дворца независимости в Минске. Протестующие к концу дня практически разошлись, пишет «РИА Новости».В источнике
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