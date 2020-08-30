Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске
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Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле Дворца независимости в Минске, где находится рабочая резиденция белорусского президента Александра Лукашенко. Как передаёт РИА Новости, почти все протестующие разошлись.В источнике
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