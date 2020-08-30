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Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле Дворца независимости в Минске, где находится рабочая резиденция белорусского президента Александра Лукашенко. Как передаёт РИА Новости, почти все протестующие разошлись.В источнике
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RT на русском

Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

RT на русском12:42
РБК

В Минске силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко

РБК10:12
ТАСС

Манифестанты в Минске стали уходить от резиденции Лукашенко

ТАСС11:21
Интерфакс

Милиция сняла оцепление у Дворца Независимости в Минске

Интерфакс12:11
Коммерсантъ

Митингующие частично ушли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъ11:38
Говорит Москва

В Минске протестующие вплотную подошли к резиденции Александра Лукашенко

Говорит Москва10:26
РИА Новости

У резиденции Лукашенко в Минске сняли оцепление

РИА Новости11:58
КП - Беларусь

Протестующие подошли ко Дворцу Независимости и скандируют «Трибунал!»

КП - Беларусь10:48

Оппозиция обвинила Лукашенко в неспособности выстроить отношения с РФ

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко за все время своего президентства не смог выстроить добрососедские отношения с Россией.
РЕН ТВ18:13
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Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новостивчера в 06:50
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Президент Турции пригрозил «народам Греции и Франции»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в некомпетентности власти Греции и Франции в послании выпускникам военной академии сухопутных войск в Анкаре, пригрозив этим странам последствиями в связи с кризисом в Средиземноморье.
Взгляд.ру13:03
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Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Коммерсантъ22:25
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