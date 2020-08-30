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Пять БТР прибыли к резиденции президента в Минске

К резиденции президента Белоруссии в Минске прибыли для охраны пять БТР, которые расположились между дворцом и выставочным комплексом «Белэкспо». Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает «Интерфакс». Часть протестующих тоже добралась до резиденции.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Манифестанты в Минске стали уходить от резиденции Лукашенко

ТАССвчера в 11:21
RT на русском

Как прошёл митинг оппозиции в Минске

RT на русскомвчера в 14:57
Интерфакс

Милиция сняла оцепление у Дворца Независимости в Минске

Интерфаксвчера в 12:11
РБК

День рождения с автоматом в руках и новый марш к резиденции Лукашенко

РБК17:23
РИА Новости

У резиденции Лукашенко в Минске сняли оцепление

РИА Новостивчера в 11:58
Коммерсантъ

Митингующие частично ушли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъвчера в 11:38
Говорит Москва

В Минске протестующие вплотную подошли к резиденции Александра Лукашенко

Говорит Москвавчера в 10:26
КП - Беларусь

Протестующие подошли ко Дворцу Независимости и скандируют «Трибунал!»

КП - Беларусьвчера в 10:48

Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Минздрав дал рекомендации родителям по подготовке детей к школе
РИА Новости17:27
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Краба делят на квоты

Крупный российский добытчик глубоководного краба АО «РК "Восток-1"» попытается через суд получить 980 млн руб. компенсации и недополученной прибыли за изъятые у него Росрыболовством квоты на вылов этого ресурса.
Коммерсантъ17:59

Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
РИА Новостивчера в 15:24
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения", - сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ruвчера в 06:19
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Минюст Германии подтвердил получение запроса от РФ по делу Навального

Берлин, 30 августа 2020, 17:06 — REGNUM Получение запроса от Российской Федерации о правовой помощи по делу о госпитализации блогера Алексея Навального, находящегося на лечении в клинике «Шарите» в Берлине, подтвердило министерство юстиции Германии.
REGNUMвчера в 10:06
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Гендиректор «Локомотива» рассказал об интересе «Барселоны» к Миранчуку

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что каталонская «Барселона» рассматривала возможность подписания полузащитника Алексея Миранчука, в итоге переходящего в итальянскую «Аталанту».
RT на русском17:53