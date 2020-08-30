Пять БТР прибыли к резиденции президента в Минске

К резиденции президента Белоруссии в Минске прибыли для охраны пять БТР, которые расположились между дворцом и выставочным комплексом «Белэкспо». Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает «Интерфакс». Часть протестующих тоже добралась до резиденции.