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Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле Дворца независимости в Минске, где находится рабочая резиденция белорусского президента Александра Лукашенко. Как передаёт РИА Новости, почти все протестующие разошлись.В источнике
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РБК

День рождения с автоматом в руках и новый марш к резиденции Лукашенко

РБК17:23
Интерфакс

Милиция сняла оцепление у Дворца Независимости в Минске

Интерфаксвчера в 12:11
ТАСС

Манифестанты в Минске стали уходить от резиденции Лукашенко

ТАССвчера в 11:21
Коммерсантъ

Митингующие частично ушли от резиденции Лукашенко

Коммерсантъвчера в 11:38
RT на русском

Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

RT на русскомвчера в 12:42
РИА Новости

У резиденции Лукашенко в Минске сняли оцепление

РИА Новостивчера в 11:58
Lenta.ru

Протестующие вплотную подошли к резиденции Лукашенко

Lenta.ruвчера в 10:55
КП - Беларусь

Протестующие подошли ко Дворцу Независимости и скандируют «Трибунал!»

КП - Беларусьвчера в 10:48

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
РИА Новости18:59
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«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛ

Центральный матч 6-го тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Зенит" приковывал внимание к себе не только яркой афишей, но и тем, как обе команды отреагировали на поражения, полученные в середине недели от "Ахмата" и "Динамо" соответственно.
Газета.Ruвчера в 15:30

Умерла актриса из «Терминатора-2»

Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обоих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон.
Lenta.ru19:20
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Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь»

Бывшую овощебазу «Красная Пресня» может купить «Киевская площадь» Riverstretch Trading & Investments (RT&I), являющаяся сейчас основным владельцем девелоперской компании O1 Properties, намерена продать бывшую овощебазу «Красная Пресня» на северо-западе Москвы.
Коммерсантъ17:59

64 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 49 пациентов, зарегистрировано три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:06
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Новый «Крик» выйдет в прокат в 2022 году

Кинокомпания Paramount Pictures обновила график выпуска своих фильмов Новая картина, пока ещё не имеющая названия, но повторяющая сюжет популярного триллера Крик (1996), будет представлена зрителям 14-го января 2022-го года.О перезагрузке истории про убийцу в маске Белой Смерти киностудия сообщила в начале года.
Inc-news.ruвчера в 01:46
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