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Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле Дворца независимости в Минске, где находится рабочая резиденция белорусского президента Александра Лукашенко. Как передаёт РИА Новости, почти все протестующие разошлись.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Как протестующие в Минске прошли еще один большой путь

Коммерсантъ16:03
RT на русском

Милиция сняла оцепление возле резиденции Лукашенко в Минске

RT на русском12:42
ТАСС

Манифестанты в Минске стали уходить от резиденции Лукашенко

ТАСС11:21
Интерфакс

Милиция сняла оцепление у Дворца Независимости в Минске

Интерфакс12:11
РБК

В Минске силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко

РБК10:12
РИА Новости

У резиденции Лукашенко в Минске сняли оцепление

РИА Новости11:58
Говорит Москва

В Минске протестующие вплотную подошли к резиденции Александра Лукашенко

Говорит Москва10:26
КП - Беларусь

Протестующие подошли ко Дворцу Независимости и скандируют «Трибунал!»

КП - Беларусь10:48

Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция
РИА Новости15:24
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Дочь Любови Успенской показала обнаженную грудь в поддержку Трампа

Единственная наследница российской певицы Любови Успенской поделилась с подписчиками пикантным фото и намекнула, что намерена поддерживать действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.
iReactorвчера в 12:05
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В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями

Белорусские военные в течение последних недель находили тайники с прутами и кольями, заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский.
News.ru15:06
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