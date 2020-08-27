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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Милиция в Минске отрицает задержание журналистов

Порядка 20 журналистов, собравшихся в центре Минска в ожидании начала очередной акции протеста, сначала завели в автобус, а затем повезли в РОВД. В российском посольстве начали проверку информации о задержании соотечественников.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Минске массово задержали журналистов

Lenta.ru11:44
РИА Новости

В Минске силовики задержали журналистов

РИА Новости11:35
РБК

Посольство проверит данные о задержании российских журналистов в Минске

РБК13:07
Дождь

В центре Минска задержали около 20 журналистов «для выяснения личности»

Дождь11:26
ТАСС

В МВД Белоруссии обещают отпустить всех аккредитованных при МИД журналистов

ТАСС12:24
RT на русском

МВД пообещало отпустить журналистов после проверки документов в Минске

RT на русском12:15
Коммерсантъ

В Минске около 20 журналистов отвезли в отделение милиции

Коммерсантъ11:32

Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину
МР7.рувчера в 00:17
2,1K

Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ru08:57
5K

Начальника отдела МВД в Курганской области арестовали на два месяца

Суд на два месяца арестовал начальника МО МВД России "Каргапольский" Дениса Мурашова, обвиняемого в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области в четверг.
ТАСС09:43
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В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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Charite не подтвердила сведения об «отравлении» Навального «Новичком»

Издание Spiegel и "расследовательская" группа Bellingcat, известная своими сфабрикованными материалами, ранее сообщили о том, что врачи немецкой клиники не исключают версии возможного "отравления" Навального ядом группы ингибиторов холинэстеразы "Новичок".
iReactor05:49
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