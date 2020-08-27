Милиция в Минске отрицает задержание журналистов
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Порядка 20 журналистов, собравшихся в центре Минска в ожидании начала очередной акции протеста, сначала завели в автобус, а затем повезли в РОВД. В российском посольстве начали проверку информации о задержании соотечественников.В источнике
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