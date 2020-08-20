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РБК
РБК

Милиция задержала председателя стачкома МАЗа

Председатель стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бахвалов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич сообщает издание Tut.by.В источнике
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Газета.Ru

В Белоруссии задержан глава стачечного комитета МАЗа

Газета.Ru17:24
РБК

Милиция задержала председателя стачкома МАЗа

РБКвчера в 14:55
ТАСС

Белорусские правоохранители подтвердили задержание председателя стачкома МАЗа Бохвалова

ТАССвчера в 13:18
Московский Комсомолец

В Белоруссии задержали председателя стачкома МАЗа Бохвалова

Московский Комсомолецвчера в 13:52
РИА Новости

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

РИА Новостивчера в 13:42
RT на русском

Задержан лидер стачкома МАЗа

RT на русскомвчера в 13:33
Коммерсантъ

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

Коммерсантъвчера в 14:14

Ивлев резко высказался о причинах развода с женой после 23 лет брака

После моего развода СМИ не могут успокоиться и все что-то ищут, придумывают. Я никогда не комментирую слухи. А то, что моя бывшая жена рассказала якобы о причинах нашего развода, я считаю, это слух. Потому что он не правдив. Бог все рассудит.
Константин Ивлев
Российский телеведущий
Территория новостей19 августа в 11:02
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русскомвчера в 13:26
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Японский космический грузовик завершил миссию на МКС

Успешно выполнил свою миссию по доставке груза на Международную космическую станцию (МКС) очередной японский космический грузовик Kounotori 9 (HTV-9), 20 августа сообщает аэрокосмическое агентство Японии (JAXA).
ИА Красная Веснавчера в 07:39