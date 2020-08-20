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РБК
РБК

Милиция задержала председателя стачкома МАЗа

Председатель стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бахвалов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич сообщает издание Tut.by.В источнике
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Газета.Ru

В Белоруссии задержан глава стачечного комитета МАЗа

Газета.Ru17:24
РБК

Милиция задержала председателя стачкома МАЗа

РБКвчера в 14:55
Коммерсантъ

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

Коммерсантъвчера в 14:14
Московский Комсомолец

В Белоруссии задержали председателя стачкома МАЗа Бохвалова

Московский Комсомолецвчера в 13:52
РИА Новости

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

РИА Новостивчера в 13:42
RT на русском

Задержан лидер стачкома МАЗа

RT на русскомвчера в 13:33
ТАСС

Белорусские правоохранители подтвердили задержание председателя стачкома МАЗа Бохвалова

ТАССвчера в 13:18

Опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Корона»

Главным событием, освещаемым в ролике и призванным привлечь зрителей, стала свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер Ожидаемый с нетерпением четвёртый сезон популярной теледрамы начнёт выходить на Netflix с 15-го ноября.
Inc-news.ru17:38
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ЕС заявил об отсутствии у США права вернуть санкции против Ирана

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что США не могут применить механизм восстановления санкций в отношении Ирана, поскольку Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты18:37

Напавшему на омоновца во время протестов в Москве отказали в УДО

Нижний Тагил, Свердловская область, 20 августа 2020, 12:02 — REGNUM Суд в Нижнем Тагиле отказал в условно-досрочном освобождении Кириллу Жукову, который был осужден за применение насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции протеста летом 2019 года в Москве.
REGNUMвчера в 05:02
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Ксения Собчак заработала за год 186 млн рублей

Доход господина Богомолова составил 19 млн руб. В собственности у Собчак — три земельных участка (общая площадь — 3,1 тыс. кв. м), дом (482 кв. м), три квартиры (74,4 и 353,7 кв. м в Москве и 1/3 квартиры в 245,7 кв. м в Санкт-Петербурге).
Коммерсантъ18:47
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Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Руководитель КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий группе чиновников и назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве страны, сообщило в четверг Национальное агентство разведки Южной Кореи.
Интерфаксвчера в 12:01
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Лавров призвал Киев перестать искать отговорки по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» призвал Украину соблюдать свои обязательства и выполнить требования о предоставлении особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений.
RT на русском17:55
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