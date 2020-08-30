Милиция задерживает провокаторов на площади Независимости в Минске
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Представители правоохранительных органов Республики Беларусь начали задерживать участников незаконной акции на площади Независимости в Минске. Информация об инциденте появилась 30 августа.В источнике
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В Минске на площади Независимости вновь начали задерживать протестующих
БИЗНЕС Online28 августа в 13:20
В Минске ОМОН начал задерживать протестующих на площади Независимости
Комсомольская правда28 августа в 13:03