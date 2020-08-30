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iReactor
iReactor

Милиция задерживает провокаторов на площади Независимости в Минске

Представители правоохранительных органов Республики Беларусь начали задерживать участников незаконной акции на площади Независимости в Минске. Информация об инциденте появилась 30 августа.В источнике
Подробнее о событии
ТК Звезда

Милиция начала задерживать протестующих в Минске

ТК Звезда08:57
БИЗНЕС Online

В Минске на площади Независимости вновь начали задерживать протестующих

БИЗНЕС Online28 августа в 13:20
ТАСС

Милиция начала задерживать протестующих в Минске

ТАСС07:00
Lenta.ru

В Минске начались задержания протестующих

Lenta.ru07:33
Известия

Силовики начали задерживать протестующих в Минске

Известия07:22
RT на русском

В Минске милиция начала задерживать протестующих

RT на русском07:24
Комсомольская правда

В Минске ОМОН начал задерживать протестующих на площади Независимости

Комсомольская правда28 августа в 13:03

Вашингтон начал поставки ЗРК Patriot для военных в Румынии

Кроме всего прочего, как пишет «Слово и дело» со ссылкой на Центр анализа мировой торговли оружием, на данный момент известно, что в Пентагоне одобрили поставку семи экземпляров модернизированных комплексов Patriot для румынских военных еще летом 2017 года.
Актуальные Новостивчера в 06:50
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино и режиссёра Леонида Шварцмана, отметив, что он создал богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости03:31
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Южная Осетия планирует открыть границу для россиян с 15 сентября

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает, что нужно открыть границу с Россией с 15 сентября, об этом он заявил на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости08:55
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