Общество
Газета.RuМиллениалам предсказали бедность и быструю смерть
Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти. На здоровье и продолжительности жизни предыдущих поколений в этом веке сказывались войны, рост потребления наркотиков, эпидемия СПИДа.
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с чего всё началось
Ассоциация Blue Cross Blue Shield опубликовала 32-страничный отчет, в котором говорится о том, что в ближайшие 10 лет здоровье поколения миллениалов заметно ухудшится, а расходы на лечение резко возрастут.Популярная механикавчера в 06:58
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Армия и оружие
В Анкаре сообщили, что саммит по Сирии пройдет в декабре в Лондоне
Официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил в пятницу, что посвященный сирийскому урегулированию саммит Турция - Германия - Франция - Великобритания намечен на 3-4 декабря.
ТАСС 05:49
Происшествия
В Кемерове арестовали подозреваемого в нападении на адвоката
Центральный районный суд Кемерова постановил арестовать на два месяца подозреваемого в вооружённом нападении на сопредседателя местной коллегии адвокатов.
RT на русском 06:46
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Общество
Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»
Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:08
Общество
МВД передало чистые листы как доказательство по делу об ущербе от акций
Московское управление МВД России предоставило 21 чистый лист бумаги в качестве доказательств нанесенного ущерба по искам, поданным к оппозиции, на 10,2 млн руб. за организацию несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа.
РБК 06:50
Общество
Васильева заявила о нехватке молодых учителей в школах
Только 5,9% педагогов в российских школах младше 29 лет, сказала Васильева в ходе пленарного заседания съезда учителей сельских школ.
Политика Сегодня 04:57
Общество
Минкомсвязи не поддержало идею блокировать пользователей e-mail
Минкомсвязи не поддерживает законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение незаконной информации.
Российская газета 05:27
Происшествия
Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке
Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Транспорт
Сайт по продаже билетов на поезд в Крым не выдержал наплыва желающих
Технические специалисты перевозчика работают над проблемой. Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря.
Мойка78 06:09
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело вчера в 10:45
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Космос
Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.
Lenta.ru 05:27
Политика
Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах
Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
РБК 04:30
Общество
В Шереметьево на борт не пустили слишком толстого кота
Национальная служба новостей вчера в 12:43
Общество
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
RT на русском 04:32
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Общество
Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Политика
Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга»
Президент Франции резко раскритиковал НАТО.
Взгляд.ру 03:12
Политика
В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.
REGNUM 05:44
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45