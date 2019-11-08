Общество

Газета.RuГазета.RuМиллениалам предсказали бедность и быструю смерть

Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти. На здоровье и продолжительности жизни предыдущих поколений в этом веке сказывались войны, рост потребления наркотиков, эпидемия СПИДа.
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с чего всё началось
Ассоциация Blue Cross Blue Shield опубликовала
 32-страничный отчет, в котором говорится о том, что в ближайшие 10 лет здоровье поколения миллениалов заметно ухудшится, а расходы на лечение резко возрастут.
Популярная механикавчера в 06:58

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Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть

Газета.Ru06:08

Миллениалам предсказали страшное будущее

Телеканал 360°05:05

Миллениалы будут умирать раньше, чем старшие поколения

Популярная механикавчера в 06:58

Миллениалам предрекли безработицу и высокий уровень смертности

РИА Новостивчера в 23:08

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Известиявчера в 20:40

Исследование: Миллениалов ждет бедность и быстрая смерть

Российская газетавчера в 17:33

Эксперты сравнили здоровье миллениалов и предыдущих поколений

РБК01:57
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Армия и оружие

В Анкаре сообщили, что саммит по Сирии пройдет в декабре в Лондоне

Официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил в пятницу, что посвященный сирийскому урегулированию саммит Турция - Германия - Франция - Великобритания намечен на 3-4 декабря.
ТАСС 05:49
Происшествия

В Кемерове арестовали подозреваемого в нападении на адвоката

Центральный районный суд Кемерова постановил арестовать на два месяца подозреваемого в вооружённом нападении на сопредседателя местной коллегии адвокатов.
RT на русском 06:46
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

REGNUM 06:29
Политика

«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Общество

Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:08
Общество

МВД передало чистые листы как доказательство по делу об ущербе от акций

Московское управление МВД России предоставило 21 чистый лист бумаги в качестве доказательств нанесенного ущерба по искам, поданным к оппозиции, на 10,2 млн руб. за организацию несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа.
РБК 06:50
Общество

Васильева заявила о нехватке молодых учителей в школах

Только 5,9% педагогов в российских школах младше 29 лет, сказала Васильева в ходе пленарного заседания съезда учителей сельских школ.
Политика Сегодня 04:57
Общество

Минкомсвязи не поддержало идею блокировать пользователей e-mail

Минкомсвязи не поддерживает законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение незаконной информации.
Российская газета 05:27
Происшествия

Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке

Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Фигурное катание

Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Транспорт

Сайт по продаже билетов на поезд в Крым не выдержал наплыва желающих

Технические специалисты перевозчика работают над проблемой. Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря.
Мойка78 06:09
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Политика

Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям

Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело вчера в 10:45
Происшествия

Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

Lenta.ru 06:05
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Космос

Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.
Lenta.ru 05:27
Политика

Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах

Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
РБК 04:30
Общество

В Шереметьево на борт не пустили слишком толстого кота

Национальная служба новостей вчера в 12:43
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко

RT на русском 04:32
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Происшествия

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Ведомости 04:26
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Происшествия

В Челябинске пьяная компания избила депутата райсовета

REGNUM 06:29
Общество

Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Политика

Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга»

Президент Франции резко раскритиковал НАТО.
Взгляд.ру 03:12
Политика

В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.
REGNUM 05:44
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
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