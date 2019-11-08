с чего всё началось

Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти. На здоровье и продолжительности жизни предыдущих поколений в этом веке сказывались войны, рост потребления наркотиков, эпидемия СПИДа.

Армия и оружие В Анкаре сообщили, что саммит по Сирии пройдет в декабре в Лондоне Официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил в пятницу, что посвященный сирийскому урегулированию саммит Турция - Германия - Франция - Великобритания намечен на 3-4 декабря.

Происшествия В Кемерове арестовали подозреваемого в нападении на адвоката Центральный районный суд Кемерова постановил арестовать на два месяца подозреваемого в вооружённом нападении на сопредседателя местной коллегии адвокатов.

Политика «Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».

Общество Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2» Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Общество МВД передало чистые листы как доказательство по делу об ущербе от акций Московское управление МВД России предоставило 21 чистый лист бумаги в качестве доказательств нанесенного ущерба по искам, поданным к оппозиции, на 10,2 млн руб. за организацию несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа.

Общество Васильева заявила о нехватке молодых учителей в школах Только 5,9% педагогов в российских школах младше 29 лет, сказала Васильева в ходе пленарного заседания съезда учителей сельских школ.

Общество Минкомсвязи не поддержало идею блокировать пользователей e-mail Минкомсвязи не поддерживает законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение незаконной информации.

Происшествия Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".

Фигурное катание Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.

Транспорт Сайт по продаже билетов на поезд в Крым не выдержал наплыва желающих Технические специалисты перевозчика работают над проблемой. Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря.

Армия и оружие Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.

Технологии Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

Космос Илон Маск заявил о невозможности создания колонии на Марсе Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что создание постоянной колонии на Марсе является невыполнимой в ближайшем будущем задачей.

Политика Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Шоу-бизнес Заворотнюк опубликовала фото с мужем В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Общество Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".

Политика В Кремле оценили три сценария развития России от Макрона Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю.