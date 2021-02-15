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Российская газета
Российская газета

Миллер: Потребление газа к 2030 году может вырасти на 18,6 млрд кубометров

В прошлом году президент РФ поставил задачу к 2030 году обеспечить газом всех потребителей, для которых есть такая техническая возможность. В "Газпроме" подсчитали, что в случае полного выполнения программы "дополнительное потребление газа составит 18,6 млрд кубометров" в год, сообщил Миллер.В источнике
Дмитрий Медведевроссийский политик
Можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом, включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе, через удобные для граждан форматы — МФЦ и портал Госуслуг.Lenta.ru
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