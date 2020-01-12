Политика
РБКМиллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет завершить строительство «Северного потока-2» своими силами.
Читать в источнике
Оценить641
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Происшествия
Литвинова рассказала о состоянии своего здоровья
Хоккей
СКА в овертайме победил московское «Динамо»
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Политика
Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих
Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Семилетний мальчик умер в больнице Екатеринбурга после ранения в голову от стрелявшего по банкам из пневматического ружья пьяного мужчины.
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева сделала «уколы красоты»
Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин.
Футбол
Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо»
Экс-футболист сборной России и ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Евгений Алдонин вошел в тренерский штаб «Торпедо», информирует пресс-служба клуба.
Общество
Британская королева созвала совещание из-за принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, посвященное планам принца Гарри и Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей.
Политика
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Политика
Сторонник Майдана разочаровался в украинских «патриотах»
По мнению Касьянова, украинские «патриоты» на самом деле лишь обслуживают «интересы хозяина».
Политика
СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала фото со дня знакомства с Евгением Плющенко
Сегодня,12 января, Рудковская поделилась своими воспоминаниями о знакомстве с Евгением Плющенко.
Авто
Составлен топ-5 лучших автомобилей 2020 года
Сделав собственную выборку моделей, представленных в течение последних 12 месяцев, эксперты портала CarsWeek.ru составили рейтинг лучших автомобилей на старте 2020 году.
Политика
ЦИК Абхазии назначил дату новых выборов президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные президентские выборы на 22 марта, заявил председатель избиркома Тамаз Гогия.
Фигурное катание
Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка
Сегодня рано утром экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вновь стала мамой — мужу Андрею Зубкову она родила мальчика.
Авто
Объявлены причины продажи почти новых машин с минимальным пробегом
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Футбол
«Челси» подписал 16-летнего нападающего из Норвегии
Хоккей