Политика

РБКРБКМиллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет завершить строительство «Северного потока-2» своими силами.
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Миллер заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток - 2» своими силами

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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
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