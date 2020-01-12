Политика
Газета.RuМиллер заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток – 2»
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии технологических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости. По словам Миллера, Россия сможет достроить газопровод своими силами, однако это потребует большего времени.
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Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы
Актрису театра и кино Рената Литвинова сбила машина в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
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«Малага» уволила главного тренера из-за интимного видео
Главный тренер «Малаги» Виктора Санчеса дель Амо отправлен в отставку из-за секс-скандала.
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В Иране начались антиправительственные акции протеста
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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл вторую личную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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Организаторы антипремии «Золотая малина» озвучили номинантов. Получателей «ягод» назовут 8 февраля - за день до «Оскара».
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Звезда сериала «Во все тяжкие» Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут
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Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму
Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
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Скончался восьмилетний мальчик, которому летом прошлого года в Нижнем Тагиле прострелили голову из пневматической винтовки.
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Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
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Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
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Краснов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте в Дрездене
Российские лыжники Андрей Краснов и Глеб Ретивых стали третьими в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.
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Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Армия и оружие
CNN: американские военные заранее знали о ракетном ударе Ирана
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Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
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Сборная Сербии выиграла ATP Cup
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Уроженка Москвы вышла замуж за убившего журналистку изобретателя
Уроженка Москвы, которая живет в Финляндии, Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, проговоренному к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.