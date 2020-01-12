Политика

Газета.RuГазета.RuМиллер заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток – 2»

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии технологических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости. По словам Миллера, Россия сможет достроить газопровод своими силами, однако это потребует большего времени.
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Миллер заявил, что Россия сможет достроить «Северный поток - 2» своими силами

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