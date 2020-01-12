Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии технологических препятствий для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщает РИА Новости. По словам Миллера, Россия сможет достроить газопровод своими силами, однако это потребует большего времени.

Транспорт Законопроект о новых штрафах для автомобилистов внесли в Госдуму Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.

Экономика В России подорожает черный хлеб Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.

Общество Ученые объяснили резкое потепление климата в России Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Происшествия Уроженка Москвы вышла замуж за убившего журналистку изобретателя Уроженка Москвы, которая живет в Финляндии, Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, проговоренному к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.