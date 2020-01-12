Политика
ВедомостиМиллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г. либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.
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Происшествия
В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора
Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
Общество
В Дубае из-за дождя продлили задержки авиарейсов
Перенос и отмена авиарейсов в международном аэропорту Дубая продолжатся до вечера 12 января из-за сильных дождей в ОАЭ.
Хоккей
Битва за Альберту. Зак Кассиан избил Мэттью Ткачака
Нападающий «Ойлерз» Зак Кассиан остался недоволен силовым приемом, который применил против него форвард «Флэймз» Мэттью Ткачак.
Происшествия
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
Политика
Болгария ускорила строительство газовой сети после критики Путина
Власти Болгарии начали активнее строить газораспределительную сеть после того, как их раскритиковал президент России Владимир Путин – об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Политика
В ЕС прокомментировали временное задержание посла Британии в Иране
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием в Тегеране посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра.
Политика
Меркель: «Северный поток-2» должен быть достроен
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ иностранных компаний и санкции США не станут причинами для прекращения строительства газопровода.
Происшествия
Стало известно о состоянии выпавшей из окна российской модели
Агент найденной на улице после, предположительно, падения из окна российской модели Ксении Пунтус Лилия рассказала о состоянии девушки.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Технологии
Россиянам посоветовали не держать телефоны в карманах брюк
В Роспотребнадзоре посоветовали россиянами не носить сотовые телефоны в карманах брюк.
Политика
Родственникам жертв крушения украинского Boeing начали угрожать
Иранские спецслужбы угрожают родственникам жертв крушения украинского Boeing. Об этом сообщает телеканал Iran International в Twitter.
Общество
Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну
Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.
Культура
Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона»
Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.
Армия и оружие
В Пентагоне начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая
Глава Объединенного комитета начальников штабов Минобороны США Джон Хайтен заявил, что Вашингтон опасается конкуренции со стороны России и Китая.
Футбол
Хави может возглавить «Барселону»
Происшествия
В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека
Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Политика
Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что Иран обманул весь мир, скрывая свою причастность к крушению украинского самолета, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Общество
Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей
Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
Политика
Украина выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших при крушении Boeing
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing 737 в Иране.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Телевизионная программа «Сам себе режиссер» перестанет выходить на экраны после 28 лет эфира.