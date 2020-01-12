Политика

ВедомостиВедомостиМиллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г. либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.
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Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

РБК07:06

Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Коммерсантъ06:57

Россия сможет достроить «Северный поток — 2», заявил Миллер

РИА Новости06:44

Миллер заявил о способности России завершить «Северный поток-2» своими силами

Lenta.ru06:49

Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами

RT на русском06:39

Миллер заявил об отсутствии препятствий для строительства «Северного потока – 2»

Известия06:38

Миллер: технологических препятствий для завершения «Северного потока-2» нет

Вести.Ru05:42
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Происшествия

В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора

Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
ТАСС 06:23
Общество

В Дубае из-за дождя продлили задержки авиарейсов

Перенос и отмена авиарейсов в международном аэропорту Дубая продолжатся до вечера 12 января из-за сильных дождей в ОАЭ.
REGNUM 00:30
Хоккей

Битва за Альберту. Зак Кассиан избил Мэттью Ткачака

Нападающий «Ойлерз» Зак Кассиан остался недоволен силовым приемом, который применил против него форвард «Флэймз» Мэттью Ткачак.
Спорт-Экспресс 00:00
Происшествия

На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
РИА Новости 08:05
Политика

Путин в ответ на шутку Асада предложил пригласить Трампа в Дамаск

Газета.Ru 07:15
Политика

Болгария ускорила строительство газовой сети после критики Путина

Власти Болгарии начали активнее строить газораспределительную сеть после того, как их раскритиковал президент России Владимир Путин – об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Ruposters.ru 07:31
Политика

В Госдуме прокомментировали идею отметить «450-летие сожжения Москвы»

РИА Новости 07:21
Политика

В ЕС прокомментировали временное задержание посла Британии в Иране

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием в Тегеране посла Великобритании в Иране Роберта Макэйра.
RT на русском 05:47
Политика

Меркель: «Северный поток-2» должен быть достроен

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ иностранных компаний и санкции США не станут причинами для прекращения строительства газопровода.
Хакасия-Информ вчера в 22:46
Шоу-бизнес

Галину Польских экстренно госпитализировали в Москве

Рамблер 07:47
Происшествия

Стало известно о состоянии выпавшей из окна российской модели

Агент найденной на улице после, предположительно, падения из окна российской модели Ксении Пунтус Лилия рассказала о состоянии девушки.
Lenta.ru 08:18
Происшествия

Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине

Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Газета.Ru 04:12
Экономика

ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
BFM.ru 07:51
Общество

В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»

Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Коммерсантъ вчера в 04:49
Биатлон

Финка Кайса Мякяряйнен выиграла масс-старт на Кубке мира

Вести.Ru 07:50
Технологии

Россиянам посоветовали не держать телефоны в карманах брюк

В Роспотребнадзоре посоветовали россиянами не носить сотовые телефоны в карманах брюк.
Lenta.ru 07:14
Политика

Родственникам жертв крушения украинского Boeing начали угрожать

Иранские спецслужбы угрожают родственникам жертв крушения украинского Boeing. Об этом сообщает телеканал Iran International в Twitter.
Lenta.ru 07:20
Общество

Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну

Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.
РИА Новости 07:00
Культура

Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона»

Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.
Rusturkey.com вчера в 22:04
Армия и оружие

В Пентагоне начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая

Глава Объединенного комитета начальников штабов Минобороны США Джон Хайтен заявил, что Вашингтон опасается конкуренции со стороны России и Китая.
Lenta.ru 07:53
Футбол

Хави может возглавить «Барселону»

Спорт-Экспресс 10 января в 08:10
Происшествия

В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека

Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
ТАСС вчера в 23:50
Экономика

В России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:03
Политика

Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что Иран обманул весь мир, скрывая свою причастность к крушению украинского самолета, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости 10 января в 07:02
Общество

Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей

Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
РИАМО 10 января в 04:04
Политика

Украина выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших при крушении Boeing

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing 737 в Иране.
Известия вчера в 13:52
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Спорт

Шведские лыжницы выиграли командный спринт на этапе КМ в Дрездене

РИА Новости 08:12
Культура

ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире

Телевизионная программа «Сам себе режиссер» перестанет выходить на экраны после 28 лет эфира.
iReactor вчера в 00:33
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