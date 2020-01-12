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Происшествия В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.

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Политика Болгария ускорила строительство газовой сети после критики Путина Власти Болгарии начали активнее строить газораспределительную сеть после того, как их раскритиковал президент России Владимир Путин – об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Политика Меркель: «Северный поток-2» должен быть достроен В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что отказ иностранных компаний и санкции США не станут причинами для прекращения строительства газопровода.

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Происшествия В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.

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