с чего всё началось

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.

Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину

Армия и оружие Трамп назвал худшим решение ввести войска США на Ближний Восток Президент США Дональд Трамп назвал решение ввести войска на Ближний Восток худшим за всю историю страны.

Армия и оружие Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат.

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

Происшествия В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.

Армия и оружие Франция и Германия осудили действия Турции в Сирии Франция, Германия и Великобритания завершают [составление] совместного заявления, в котором будет предельно понятно указано, что мы решительно осуждаем то, о чём сообщается, - заключила она.

Футбол Черчесов: «Серьёзно готовимся к матчу с Шотландией» Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков перед отборочными матчами Евро-2020.

Футбол Супруга Варди ответила на обвинения жены Руни Ранее сообщалось, что супруга Руни обвинила жену Варди в передаче личной информации прессе.

Общество Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.

Общество Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.

Общество Точечную застройку в РФ могут запретить Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России.

Политика Фонд Навального внесли в список иностранных агентов Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.

Происшествия Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Экономика Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».

Политика Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.

Шоу-бизнес Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.

Культура Гарик Мартиросян анонсировал свое новое шоу Популярный юморист, комик, резидент Comedy Club и стендапер Гарик Мартиросян на днях поделился с поклонниками информацией, касающейся его шоу «Новый», с которым он собирается совершить довольно большой гастрольный тур.