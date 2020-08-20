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REGNUM
REGNUM

Миллер и врио главы Чувашии подписали программу газоснабжения

Чебоксары, 20 августа 2020, 19:29 — REGNUM Пятилетнюю программу газоснабжения и газификации Чувашии подписали сегодня, 20 августа, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио главы республики Олег Николаев.В источнике
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ИА Красная Весна

Подписана программа газификации Тульской области до 2025 года

ИА Красная Веснавчера в 14:23
REGNUM

300 населенных пунктов Тульской области подключат к газоснабжению

REGNUM21 августа в 13:39
ADVIS.ru

Подписана новая пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Ростовской области

ADVIS.ru20 августа в 02:46
Neftegaz.ru

Тамбовская и Тульская области. Газпром продолжает обновлять программы развития газоснабжения и газификации регионов

Neftegaz.ru21 августа в 09:23
АК&М

Газпром подписал программу развития Тульской области

АК&М21 августа в 09:35
ТАСС

Врио главы Чувашии предложил «Газпрому» взять на баланс газораспределительные сети региона

ТАСС20 августа в 12:49
Энергетика и промышленность России

Газораспределительные сети Чувашской Республики хотят отдать «Газпрому»

Энергетика и промышленность России21 августа в 10:11

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости19:05

ВВС США заинтересовались разработкой ядерного гиперзвукового планера

ВВС США в середине августа опубликовали запрос на информацию о технологиях, которые можно использовать при разработке гиперзвукового планера межконтинентальной дальности, способного нести ядерный боевой заряд.
N+120 августа в 06:04

ВККС разрешила возбудить дело против экс-судьи Белореченского райсуда

21 августа Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края Ирины Дадаш, сообщил «Коммерсант».
Право.ру21 августа в 12:56
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