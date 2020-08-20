Миллер и врио главы Чувашии подписали программу газоснабжения
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Чебоксары, 20 августа 2020, 19:29 — REGNUM Пятилетнюю программу газоснабжения и газификации Чувашии подписали сегодня, 20 августа, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и врио главы республики Олег Николаев.В источнике
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