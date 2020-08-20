Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.