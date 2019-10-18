с чего всё началось

Ранее Миллер уже говорил, что Украина может не успеть провести реформу «Нафтогаза». «В этом случае имеет смысл рассматривать и план Б — продление действующего контракта [«Газпрома» с «Нафтогазом» на транзит газа] на какой-то короткий промежуток времени», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Происшествия На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.

Общество Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика В ЛНР обвинили Киев в откровенной лжи о принятии законов по амнистии Как утверждает представитель народной республики, «никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил, замглавы МИД Украины Василий Боднар сегодня доложил Раде, что «Украина приняла все законы для амнистии в Донбассе» и откровенно солгал».

Футбол Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.

Армия и оружие США задумались об отказе от авианосцев Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.

Политика США вводят пошлины на европейские товары В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.

Армия и оружие Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019» Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.

Общество Telegram отложил запуск криптовалюты Gram В компании Telegram Group Inc. сообщили о готовности отложить запуск блокчейн-платформы TON и не распространять криптовалюту Gram до решения всех юридических вопросов, сообщает РБК, ссылаясь на электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Технологии В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Политика Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.