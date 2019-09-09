Политика

Газета.RuГазета.RuМиллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, это вопрос о поставках газа на Украину по прямому контракту.
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с чего всё началось
«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но всё-таки первоочередной вопрос: будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту?» — цитирует
 Миллера пресс-служба Кремля.
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