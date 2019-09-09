Политика
Газета.RuМиллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, это вопрос о поставках газа на Украину по прямому контракту.
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с чего всё началось
«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но всё-таки первоочередной вопрос: будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту?» — цитирует Миллера пресс-служба Кремля.RT на русском07:56
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РИА Новости вчера в 22:24
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ТАСС 06:44
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ТАСС 08:01
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В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
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Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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Ксения Собчак прокомментировала разговоры о своей вероятной второй беременности.
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Ситуация с задержанием журналиста "Новой газеты" Ильи Азара требует отдельного внимания и рассмотрения, если действия полиции действительно привели к тому, что малолетняя дочь журналиста осталась одна дома, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Посол назвал тему предстоящих переговоров Путина и Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут обсудить на предстоящей встрече организацию трехсторонних переговоров России, США и Израиля по линии совбезов.
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Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре
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Авто
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Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
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«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
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Армия и оружие
Россиян заметили в форме венесуэльской армии
Россиян заметили в военном форте Тиуна в Каракасе в форме вооруженных сил Венесуэлы.
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