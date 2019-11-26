Политика

РИА НовостиРИА НовостиМиллер назвал препятствия для сохранения транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину. Позже, комментируя разговор с Путиным, Зеленский назвал подписание нового долгосрочного газового договора приоритетом.
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с чего всё началось
После встречи Алексей Миллер выступил с заявлением
 для СМИ, заявив о том, что создание независимого газотранспортного оператора на Украине задерживается.
Вести.Финанс11:43

Подробнее о событии

Эксперт оценил названные Миллером препятствия для транзита газа

RT на русском12:45

Миллер объяснил затягивание подписания транзитного контракта с Украиной

Телеканал 360°12:45

Миллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа

Вести.Ru09:07

Миллер назвал препятствия для сохранения транзита газа через Украину

РИА Новости10:05

Миллер назвал препятствия для продолжения транзита газа через Украину

Интерфакс09:15

«Газпром» передал украинской стороне предложения по договору о транзите газа

Известия10:08

Миллер: Украине для транзита газа необходимо в сжатые сроки сертифицировать оператора ГТС

ТАСС08:59
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В Киеве Печерский районный суд дал разрешение сотрудникам Государственного бюро расследований (ГБР) получить доступ к данным служебного, а также дипломатического паспортов экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области, в результате погибла одна женщина, а количество пострадавших увеличилось до семи.
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The Independent составил список из 40 лучших фильмов последнего десятилетия. Список размещен на сайте издания.
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Дягилевский фестиваль в Перми возглавит Теодор Курентзис

В театре оперы и балета подтвердили, что художественным руководителем Дягилевского фестиваля в Перми будет Теодор Курентзис.
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В Албании число жертв землетрясения достигло 18

Продолжает расти число погибших в результате землетрясения в Албании. Теперь, по данным республиканского минобороны, их стало 18.
Российская газета 12:27
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
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Более 95% утверждённых иностранных лекарств для детей ввезены в Россию

Более 95% из утверждённых кабмином зарубежных лекарственных препаратов для тяжелобольных детей, которые ранее не были зарегистрированы на территории страны, доставлены в Россию.
RT на русском 12:32
Происшествия

В Сочи возбуждено дело о доведении до самоубийства девушки-следователя

Коммерсантъ Ростов-на-Дону 08:30
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Происшествия

Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»

Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
РБК вчера в 19:24
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Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
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«Реал Мадрид» победит ПСЖ в матче Лиги чемпионов

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Российский музыкант Сергей Шнуров назвал россиян агрессивными из-за того, что они неправильно используют энергию.
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Амстердам намерен избавиться от термина "Квартал красных фонарей", который прочно ассоциируется с предоставлением интим-услуг.
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В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
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Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда

Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
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Военный эксперт о случайных пусках ракет: «регулярно и у нас, и в США»

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Путин подписал закон для «Яндекса»

Президент России поставил подписать под законом, принятие которого поможет появиться Фонду общественных интересов.
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Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта

"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
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