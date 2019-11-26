с чего всё началось

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину. Позже, комментируя разговор с Путиным, Зеленский назвал подписание нового долгосрочного газового договора приоритетом.

Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину

Политика Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.

Происшествия В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.

Политика Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Здоровье За бананами, которые ввозят в Амурскую область, установят контроль В ведомсте напоминают о необходимости немедленного уведомления специалистов о прибытии подкарантинной продукции в Амурскую область для осуществления ее фитосанитарного контроля, а при выявления признаков заражения карантинным объектом сообщить о них.

Здоровье В медучреждения Ставрополья привлекают докторов и фельдшеров Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, на текущий год федеральное министерство утвердило заявку Ставрополья на 81 врача и 10 фельдшеров, которые получат компенсационные выплаты в размере 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно.

Политика Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.

Футбол Сборную России не отстранят от Евро-2020 Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года.

Общество Владивосток официально стал столицей Приморья В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.

Политика Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Политика Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.

Политика США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Происшествия Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.