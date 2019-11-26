Политика
РИА НовостиМиллер назвал препятствия для транзита газа через Украину
Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину. Позже, комментируя разговор с Путиным, Зеленский назвал подписание нового долгосрочного газового договора приоритетом.
Читать в источнике
Оценить153
с чего всё началось
Заключению контракта о транзите газа через Украину мешают проблемы, которые возникли из-за того, что Киев решил перейти на европейское законодательство, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщается на сайте Кремля.РБК11:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Политика
Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует в ближайшем будущем причислить мексиканские наркокартели к террористическим организациям.
Происшествия
В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ
Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети
Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
Здоровье
За бананами, которые ввозят в Амурскую область, установят контроль
В ведомсте напоминают о необходимости немедленного уведомления специалистов о прибытии подкарантинной продукции в Амурскую область для осуществления ее фитосанитарного контроля, а при выявления признаков заражения карантинным объектом сообщить о них.
ЖКХ
На домах Благовещенска вывесили списки должников за услуги ЖКХ
На домах в областном центре появились списки должников за услуги ЖКХ.
Шоу-бизнес
В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой
Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Общество
Ученые назвали продукты, спасающие от похмелья
Армия и оружие
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
ВВС Польши возвращаются к эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает штаб командования ВВС страны.
Здоровье
В медучреждения Ставрополья привлекают докторов и фельдшеров
Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, на текущий год федеральное министерство утвердило заявку Ставрополья на 81 врача и 10 фельдшеров, которые получат компенсационные выплаты в размере 1 млн и 500 тысяч рублей соответственно.
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с российскими туристами в Доминикане
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Космос
Новые миссии НАСА позволят понять, почему техника «сходит с ума» у полюсов Земли
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Футбол
Сборную России не отстранят от Евро-2020
Накануне комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в мировых спортивных состязаниях на четыре года.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Культура
«Союзмультфильм» покажет продолжение «Умки» к 50-летию мультфильма
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллиона рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллиона.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.