Политика
Вести.RuМиллер: «Газпром» предложил Украине заключить контракт на транзит газа
Путин рассказал, что говорил об этом накануне по телефону с Владимиром Зеленским. Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину. Нынешний контракт истекает 31 декабря 2019 года, напоминает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось
Заключению контракта о транзите газа через Украину мешают проблемы, которые возникли из-за того, что Киев решил перейти на европейское законодательство, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщается на сайте Кремля.РБК11:57
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Эксперты оценили заявление Миллера по Украине: «Евросоюз» тоже нервничает»
Московский Комсомолец13:39
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