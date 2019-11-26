с чего всё началось

Путин рассказал, что говорил об этом накануне по телефону с Владимиром Зеленским. Москва и Киев до сих пор не договорились об условиях нового соглашения о транзите российского газа через Украину. Нынешний контракт истекает 31 декабря 2019 года, напоминает телеканал "Россия 24".

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