Политика
РБКМиллер назвал способ снизить цену на газ для Украины
Стоимость газа для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, расшифровку которой опубликовала пресс-служба правительства.
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Украина должна дать чёткий и ясный ответ о том, будет ли она покупать российский газ и будет ли она покупать его в больших объёмах, в маленьких объёмах. Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей на Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню.
— Алексей Миллер, российский экономистОбщественное телевидение России 08:17
с чего всё началось
Цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает пресс-служба правительства.Коммерсантъ06:43
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