с чего всё началось

"Газпром" уже сделал Киеву предложения по организации в 2020 году прокачки газа через территорию этого государства. "Шарик находится на украинской стороне", - заявил глава российской компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину

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