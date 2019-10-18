Политика

Газета.RuГазета.RuМиллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину

"Газпром" уже сделал Киеву предложения по организации в 2020 году прокачки газа через территорию этого государства. "Шарик находится на украинской стороне", - заявил глава российской компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече
 с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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