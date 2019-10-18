с чего всё началось

"Газпром" уже сделал Киеву предложения по организации в 2020 году прокачки газа через территорию этого государства. "Шарик находится на украинской стороне", - заявил глава российской компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину

Шоу-бизнес Коллега Марьянова возмущена памятником на его могиле Елена Ксенофонтова решила посетить могилу Марьянова и была поражена - ему, по мнению актрисы, поставили циничный и пошлый памятник.

Экономика Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.

Наука Муравьи оказались способны бороться с болезнями растений Новое исследование сотрудников Орхусского университета показывает, что муравьи ингибируют по меньшей мере 14 различных заболеваний растений.

Происшествия Адвокат сообщила об избиении Дмитрия Марьянова в день смерти Адвокат Виктория Крылова, которая представляет интересы 22-летнего сына актера Дмитрия Марьянов в уголовном процессе, связанном с гибелью артиста, раскрыла новые данные в этом деле.

Политика Что случилось за ночь. Главные новости РБК США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Происшествия В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Политика Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера» еще в июле «Открытые вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: т.н. особый статус (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую формулу Штайнмайера; амнистию и местные выборы», - говориться в приложении к письму, датированном 16 июля 2019 года.

Здоровье Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».

Экономика Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.

Происшествия Следствие попросило арестовать офицеров ОВД «Дорогомилово» за взятку Следствие попросило арестовать двоих офицеров московского ОВД района Дорогомилово, задержанных по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Пресненского суда.