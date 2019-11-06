Энергетика
REGNUMМиллер назвал условия нового транзитного контракта с Украиной
Если Украина не завершит эту работу к новому году, Газпром согласен продлить действующий транзитный договор на переходный период и учесть условия на рынке, отметил глава компании.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Музыка
Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра
Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ 04 ноября в 14:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на Новый год за 21 миллион рублей
В прошлом году стоимость новогоднего корпоратива Примадонны оценивали почти в 28 миллионов рублей.
Пятый канал вчера в 23:42
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание российского лидера Владимира Путина о бакалавриате и магистратуре необходимо рассматривать в контексте дискуссии с конкретным спикером.
Известия 05:45
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 04 ноября в 05:29
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете
Аргументы и Факты 04 ноября в 09:33
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Экономика
Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году
Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.
Взгляд.ру 04 ноября в 08:18
Футбол
Красная карточка Сона, который сломал ногу Гомешу, отменена
Независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии (FA) отменила красную карточку, показанную нападающему «Тоттенхэма» Сон Хын-Мину за фол на Андре Гомеше в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:1). Сону грозила дисквалификация на три матча.
Матч ТВ вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие
Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие, вероятно, намекнув на Дмитрия Тарасова.
OAnews 06:30
Общество
В очередном самолете Boeing обнаружили опасную неисправность
Бывший сотрудник компании Boeing рассказал о проблеме с системой подачи кислорода в самолете 787 Dreamliner.
Lenta.ru 07:12
Финансы
Минфин объявил об увеличении покупок валюты в резервы в ноябре
В ноябре объем покупок валюты в резервы в рамках бюджетного правила составит 228,2 млрд рублей против 213 млрд в октябре, сообщает Минфин.
Российская газета 04:46
Авто
На шоу SEMA представили электрический Ford Mustang
Пока весь мир ждёт электрический кроссовер, вдохновлённый моделью Ford Mustang, американская компания привезла на тюнинг-шоу SEMA сам масл-кар, который получил полностью электрическую силовую установку.
За рулем Кубань вчера в 15:09
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Авто
Назвали цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V
Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:26
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Политика
В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии
По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
Московский Комсомолец вчера в 16:26
Шоу-бизнес
«Лайки не нужны»: Самбурская опубликовала пикантное фото в Instagram
Актриса Настасья Самбурская опубликовала пикантное селфи в социальной сети.
Пятый канал вчера в 06:46
Авто
Стала известна дата запуска внедорожника GAC GS8 в России
Напомним, внедорожник GAC GS8 был представлен на Московском автосалоне летом 2018 года.
Тарантас Ньюс вчера в 14:44
Общество
Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию
Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассказал об уставшей Алле Пугачевой
На минском концерте примадонны присутствовали многие ее коллеги по шоу-бизнесу, в том числе знаменитый хореограф и бывший наставник шоу «Танцы» Егор Дружинин.
Bimru.ru 04 ноября в 10:56