Политика
REGNUMМиллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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с чего всё началось
«Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины»,— сказал господин Миллер (стенограмма опубликована на сайте Кремля).Коммерсантъ11:43
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Газета.Ru 15:39
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Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля
В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов.
Матч ТВ 16:43
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Lenta.ru 14:56
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Общество
Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин национальной трагедией
RT на русском вчера в 07:06
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В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.
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Политика
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Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в параде Победы 9 мая следующего года в Москве.
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Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
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Для спидстера «Астон» не просто заимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна.
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Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России
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Sports.ru 11:07