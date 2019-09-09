с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Гаджеты В iPhone 11 установят новый сопроцессор с кодовым названием Rose Компания Apple разработала новый сопроцессор с кодовым названием Rose (R1) к чипам A13 в iPhone 11.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Политика Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.

Армия и оружие ВВС Израиля нанесли удар на востоке Сирии ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии. На этот раз были атакованы объекты на востоке страны.

Политика На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование» Воскресные выборы в Мосгордуму принесли сенсационный результат: при очень низкой явке (21,77%) кандидаты от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов, а число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократится на треть – с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).

Футбол Россия обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте Победу российской команде принес защитник Марио Фернандес, который забил головой на 89-й минуте после того, как со стандарта мяч во вратарскую отправил Александр Головин.

Экономика Минфин рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений Министерство финансов готовит законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Шоу-бизнес Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.

Футбол Польша и Австрия сыграли вничью, Словения вырвала победу у Израиля В матче группы G квалификационного раунда Евро-2020 сборные Польши и Австрии не забили друг другу голов.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Футбол Тренер сборной Казахстана: у России почти не было моментов Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек прокомментировал поражение своей команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой России (0:1).

Кино Видео дня: Из «Один дома» сделали триллер о серийном убийце Авторы YouTube-канала Corridor представили, как бы выглядела семейная комедия Криса Коламбуса "Один дома" с рейтингом R. Они перемонтировали и переозвучили картину, добавили кровь, зловещую музыку, и в итоге из милой рождественской истории получился триллер о юном серийном убийце.

Общество Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати В Риге разразился скандал из-за начала торговли в одном из столичных комплексов одежды из коллекции российского рэпера Тимати Black Star Wear, на которой есть российская символика и изображение президента РФ Владимира Путина.

Политика Шойгу пригласил французских военных принять участие в параде Победы Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил французских военнослужащих принять участие в параде Победы 9 мая следующего года в Москве.

Политика Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Происшествия Сумку с 1,5 млн рублей отобрали у мужчины в столице Неизвестные напали на мужчину в Москве и отобрали у него сумку, в которой находилось 1,5 миллиона рублей.

Авто Aston Martin сделает современный аналог спорткара 50-х Для спидстера «Астон» не просто заимствуют стилистические решения оригинального DBR1, а постарается интерпретировать внешность спорткара 50-х с учетом современного языка дизайна.

Футбол «В Катаре Жирков с капельницей в руке не испортит картину». Дзюба — о сборной и новом контракте Перед отборочным матчем сборной России против сборной Казахстана капитан нашей национальной команды Артем Дзюба дал корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу интервью, из которого вы узнаете: как он мучился после победы над Шотландией; что ждет Вячеслава Караваева в Петербурге; почему Артем не уехал в Англию летом; в чем причина неудачной игры "Зенита" в августе.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.