с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Общество Назначен новый глава челябинского управления капстроительства В Челябинске назначен новый руководитель городского управления капитального строительства.

Политика Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общество В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.

Происшествия Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.

Экономика «Северсталь» разместит 5-летние евробонды на $800 млн с доходностью 3,15% "Северсталь" разместит пятилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 3,15% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Гаджеты Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.

Финансы Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.

Общество Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва» Рэпер Тимати заявил, что удалит вызвавший возмущение общественности клип на песню "Москва". Об этом он сообщил в своем Instagram.

Политика В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.

Общество Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.

Футбол Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.

Происшествия В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Общество В Венеции хотят полностью запретить курение Глава итальянской Венеции Луиджи Бруньяро предложил полностью запретить курение на открытом воздухе в городе.

Авто Объявлено оснащение нового Toyota RAV4 для России Напомним, в настоящее время в России завершается выпуск Toyota RAV4 предыдущего поколения - с конвейера завода марки в Санкт-Петербурге его снимут 1 октября 2019 года.

Политика «Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.