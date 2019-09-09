Политика
REGNUMМиллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Читать в источнике
Оценить199
с чего всё началось
«Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины»,— сказал господин Миллер (стенограмма опубликована на сайте Кремля).Коммерсантъвчера в 11:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал заявление Миллера по переговорам с Украиной по газу
RT на русскомвчера в 14:30
Эксперт прокомментировал слова Миллера о снижении цены на газ для украинцев на 25%
Газета.Ruвчера в 14:08
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 01:10, Вашингтон
Общество
Назначен новый глава челябинского управления капстроительства
В Челябинске назначен новый руководитель городского управления капитального строительства.
REGNUM 01:01
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета вчера в 09:18
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Происшествия
Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал
Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
Известия вчера в 22:19
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Экономика
«Северсталь» разместит 5-летние евробонды на $800 млн с доходностью 3,15%
"Северсталь" разместит пятилетние еврооблигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью в размере 3,15% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
ПРАЙМ вчера в 10:18
Происшествия
Суд арестовал напавшего на Памфилову
ТАСС вчера в 12:18
Происшествия
Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке
Газета.Ru вчера в 00:55
Гаджеты
Apple обвинили в нарушении трудового законодательства Китая
Представители Foxconn, в свою очередь, также не отрицают случаи нарушения трудового законодательства.
Аргументы и Факты вчера в 01:16
Финансы
Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов
За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.
Известия вчера в 09:41
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России
СМИ стали проявлять к нему интерес и ЦРУ предприняло попытку вывезти шпиона.
Известия вчера в 23:11
Общество
Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
Рэпер Тимати заявил, что удалит вызвавший возмущение общественности клип на песню "Москва". Об этом он сообщил в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 20:48
Политика
В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже
Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия вчера в 21:27
Общество
Роскачество обнаружило токсины в шоколадных шариках для завтрака
Эксперты Роскачества обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А в сухих завтраках нескольких марок.
РБК вчера в 03:13
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Музыка
В Чечне задержали двух певцов из-за песен «сомнительного содержания»
Коммерсантъ вчера в 13:00
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости вчера в 05:55
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Общество
В Венеции хотят полностью запретить курение
Глава итальянской Венеции Луиджи Бруньяро предложил полностью запретить курение на открытом воздухе в городе.
Дни.ру вчера в 11:12
Авто
Объявлено оснащение нового Toyota RAV4 для России
Напомним, в настоящее время в России завершается выпуск Toyota RAV4 предыдущего поколения - с конвейера завода марки в Санкт-Петербурге его снимут 1 октября 2019 года.
За рулем Кубань вчера в 05:52
Происшествия
Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР
RT на русском вчера в 21:21
Политика
«Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию
В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.
Ведомости вчера в 17:27
Общество
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
РИА Новости вчера в 20:03