с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.

Политика CNN: США в 2017 году вывезли из России высокопоставленного шпиона Информатора решили вывезти из России вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в мае 2017 года на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком раскрыл секретные сведения об "Исламском государстве", переданные США Израилем.

Происшествия В Чите в детском саду обрушился потолок Потолок обрушился в детсаду №38 Читы, никто не пострадал, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского комитета образования Юлия Рябова.

Экономика Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.

Политика Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).

Политика Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Политика Бишкек и Нур-Султан пожаловались на ограничения Москвы на транзит угля Украине Киргизия и Казахстан пожаловались, что Россия ограничивает поставки их угля на Украине, которые проводятся транзитом через российскую территорию, узнал "Коммерсантъ".

Политика В США 48 штатов начали антимонопольное расследование против Google Как отмечает CNN, расследование в отношении Facebook уже началось: об этом 6 сентября заявили восемь штатов и округ Колумбия.

Экономика Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.

Армия и оружие Танки Т-80БВ поступили на вооружение морпехам Приморья Десять танков Т-80БВ поступило в Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках перевооружения, рассказал глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Общество Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.

Общество Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.

Технологии Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Происшествия Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.

Политика Косачёв призывает Болгарию «окститься» В Совфеде обещают решительную защиту по всем линиям членам национального движения «Русофилы» в Болгарии.

Кино Paramount снимет новую версию боевика «Без лица» Киностудия Paramount Pictures снимет новую версию знаменитого боевика 1997 года выпуска "Без лица".

Футбол Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса Добиться победы удалось лишь на 89-й минуте, когда единственным голом отметился натурализованный бразильский защитник из ЦСКА Марио Фернандес.

Экономика Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.