Политика
REGNUMМиллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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с чего всё началось
«Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины»,— сказал господин Миллер (стенограмма опубликована на сайте Кремля).Коммерсантъвчера в 11:43
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Эксперт прокомментировал заявление Миллера по переговорам с Украиной по газу
RT на русскомвчера в 14:30
Эксперт прокомментировал слова Миллера о снижении цены на газ для украинцев на 25%
Газета.Ruвчера в 14:08
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Lenta.ru вчера в 14:56
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Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
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Общество
Шведский ученый предложил поедать людей для спасения планеты
Ученый-бихевиорист из Швеции Магнус Сёдерлунд в качестве решения экологических проблем предложил поедать человеческие трупы, пишет The New American.
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Политика
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РИА Новости вчера в 19:37
Наука
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iReactor вчера в 21:55
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
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Газета.Ru вчера в 12:04
Политика
СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России
Ранее, 9 сентября, CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников в администрации американского президента Дональда Трампа, что США в 2017 году отозвали из России агента, которому якобы удалось добиться высокого поста в правительстве страны.
Известия вчера в 23:11
Футбол
Семин назвал сроки восстановления травмированных игроков
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ход восстановления выбывших в лазарет футболистов.
Газета.Ru 01:51
Политика
Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной
Напомним, что 7 сентября текущего года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».
Военное дело 01:30
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Рэпер Тимати заявил, что удалит видеоклип на песню «Москва». Об этом исполнитель написал в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 19:12
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Происшествия
Рейс в Москву задержали в Красноярске из-за неисправности
Рейс авиакомпании «Победа» из Красноярска в Москву задержали по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в красноярском аэропорту.
РБК 00:25
Здоровье
Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам
На скорейшем принятии поправок, которые введут в законодательство такую норму, настаивает Минздрав РФ.
Российская газета 02:35
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На «Магнитогорском металлургическом комбинате» началась реконструкция газоотводящего тракта от аглофабрики №3. Стоимость проекта составит 190 миллионов рублей.
Правда УрФО 01:36
Экономика
МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн
Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.
РБК 01:59
Происшествия
Мать продала новорожденных близнецов и купила новый телефон
Регион online 00:53
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Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru вчера в 03:47
Политика
На Украине назвали число помилованных Россией граждан
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.
Взгляд.ру 02:25
Происшествия
Прокуратура Читы начала проверку из-за обрушения потолка в детсаду
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Znak.com 01:08
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Технологии
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Происшествия
Появилось фото Су-34 после столкновения над Липецком
Российская газета 02:33
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК вчера в 13:48
Армия и оружие
Танки Т-80БВ поступили на вооружение морпехов в Приморье
В соответствии с планом перевооружения подразделений Береговых войск ВМФ на современные образцы военной техники Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) получило на вооружение танки Т-80БВ*.
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Футбол
Станислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было
Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Вести.Ru вчера в 18:40