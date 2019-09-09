с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия В Курганской области четыре человека погибли в ДТП Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Общество Шведский ученый предложил поедать людей для спасения планеты Ученый-бихевиорист из Швеции Магнус Сёдерлунд в качестве решения экологических проблем предложил поедать человеческие трупы, пишет The New American.

Политика Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.

Наука Ученые обнаружили механизм для обезвреживания вируса СПИД Совместное исследование ученых из России, Соединенных Штатов, Великобритании, Швейцарии и Финляндии позволило обнаружить механизм, способный обезвредить молекулу вируса СПИД.

Происшествия В штабах Навального в пяти городах идут обыски В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.

Здоровье Молодежь все чаще страдает от опасного вида рака Молодежь в богатых странах стала чаще страдать раком толстой кишки.

Политика СМИ рассказали об еще одной попытке «эвакуации» шпиона США из России Ранее, 9 сентября, CNN сообщил со ссылкой на неназванных чиновников в администрации американского президента Дональда Трампа, что США в 2017 году отозвали из России агента, которому якобы удалось добиться высокого поста в правительстве страны.

Футбол Семин назвал сроки восстановления травмированных игроков Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ход восстановления выбывших в лазарет футболистов.

Политика Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной Напомним, что 7 сентября текущего года состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».

Общество Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип Рэпер Тимати заявил, что удалит видеоклип на песню «Москва». Об этом исполнитель написал в своем Instagram-аккаунте.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Происшествия Рейс в Москву задержали в Красноярске из-за неисправности Рейс авиакомпании «Победа» из Красноярска в Москву задержали по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в красноярском аэропорту.

Здоровье Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам На скорейшем принятии поправок, которые введут в законодательство такую норму, настаивает Минздрав РФ.

Технологии ММК запустил новый экологический проект на 190 миллионов На «Магнитогорском металлургическом комбинате» началась реконструкция газоотводящего тракта от аглофабрики №3. Стоимость проекта составит 190 миллионов рублей.

Экономика МВФ оценил объем фиктивных инвестиций в мире в $15 трлн Около $15 трлн прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета.

Политика На Украине назвали число помилованных Россией граждан Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.

Происшествия В Челябинске из психбольницы сбежали два ранее судимых пациента В Челябинске из психоневрологической больницы сбежали двое мужчин, находящихся на принудительном лечении.

Политика В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».

Технологии Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.

Политика Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.