с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Единоборства Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи Уже не менее 18 женщин приняли участие в флешмобе, выложив свои фотографии в папахах.

Общество В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.

Экономика В России увеличат детские пособия С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Гаджеты Утечка рекламного видео раскрыла ряд особенностей Pixel 4 В сети было опубликовано рекламное видео, демонстрирующее смартфоны Pixel 4 во всей красе.

Энергетика Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель после того, как глава минэнерго Саудовской Аравии заявил о намерении страны продолжать политику по ограничению добычи нефти.

Футбол Левандовски и Блащиковски установили рекорд сборной Польши Полузащитник команды Якуб Блащиковски и нападающий Роберт Левандовски провели 108 матч за национальную команду, установив рекорд.

Политика Подведены итоги выборов в Мосгордуму По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".

Футбол Семин раскритиковал календарь «Локомотива» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о календаре «железнодорожников» в сентябре.

Шоу-бизнес Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.

Политика Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.

Футбол Мартин О’Нил: «Германия не дает вам слишком много шансов» Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал поражение от Германии (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

Общество Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина «С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.