Политика
REGNUMМиллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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с чего всё началось
«Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины»,— сказал господин Миллер (стенограмма опубликована на сайте Кремля).Коммерсантъвчера в 11:43
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Эксперт прокомментировал заявление Миллера по переговорам с Украиной по газу
RT на русскомвчера в 14:30
Эксперт прокомментировал слова Миллера о снижении цены на газ для украинцев на 25%
Газета.Ruвчера в 14:08
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
Политика
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Газета.Ru вчера в 13:19
Политика
Обмен между Украиной и Россией курировали Ермак и Козак
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РБК вчера в 23:30
Финансы
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Газета.Ru 00:16
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
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Известия 08 сентября в 23:52
Общество
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
REGNUM вчера в 19:04
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Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
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Кавказский узел 08 сентября в 15:42
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Политика
Трамп ответил критикам своих волос
Известия вчера в 21:23
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
RT на русском вчера в 07:43
Экономика
В России увеличат детские пособия
С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
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РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Происшествия
В одном из кафе Дубая российский брокер забыл сумку с деньгами
Российская газета вчера в 18:30
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Гаджеты
Утечка рекламного видео раскрыла ряд особенностей Pixel 4
В сети было опубликовано рекламное видео, демонстрирующее смартфоны Pixel 4 во всей красе.
Игромания.ру вчера в 17:05
Энергетика
Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63
Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель после того, как глава минэнерго Саудовской Аравии заявил о намерении страны продолжать политику по ограничению добычи нефти.
Известия 00:00
Футбол
Месси показал награду лучшего игрока на международной арене ESPYS-2019
Sport24.ru вчера в 19:40
Футбол
Левандовски и Блащиковски установили рекорд сборной Польши
Полузащитник команды Якуб Блащиковски и нападающий Роберт Левандовски провели 108 матч за национальную команду, установив рекорд.
ProstoProSport вчера в 18:24
Политика
Подведены итоги выборов в Мосгордуму
По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".
Газета.Ru вчера в 04:59
Футбол
Семин раскритиковал календарь «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о календаре «железнодорожников» в сентябре.
Спорт-Экспресс вчера в 23:30
Происшествия
Источник сообщил, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
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Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
Росбалт вчера в 07:49
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
РИА Новости вчера в 23:45
Баскетбол
Бросок на юг: разыгрывающий сборной РФ может перебраться в Краснодар
Сам игрок заинтересован в переезде в Краснодар.
Известия вчера в 17:01
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Футбол
Мартин О’Нил: «Германия не дает вам слишком много шансов»
Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал поражение от Германии (0:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 22:17
Общество
Появилась информация о массовых увольнениях из онкоцентра им. Блохина
«С появлением новых технологий время пребывания на койке существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии двумя десятилетиями ранее, не заняты», — прокомментировали в онкоцентре.
REGNUM вчера в 06:31
Политика
США передали Украине вывезенную из СССР картину
США передали Украине вывезенную из Советского Союза во время Великой Отечественной войны картину русского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».
RT на русском вчера в 20:32