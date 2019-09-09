с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Теннис Андрееску не ожидала такой шумихи от ее победы на US Open Канадская теннисистка Бьянка Андрееску дала понять, что не ожидала такого внимания со стороны журналистов после победы на US Open.

Общество Теплая погода без осадков ожидается в Москве в понедельник Небольшая облачность и теплая сухая погода ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Хоккей Кучеров считает,что он непопулярен в России Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров выразил мнение, что в России у него не очень большая популярность.

Политика Трамп заявил о готовности участвовать в переговорах России и Украины Президент США Дональд Трамп на брифинге в понедельник заявил о готовности принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате, передает в пятницу телеканал RT.

Политика На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование» Воскресные выборы в Мосгордуму принесли сенсационный результат: при очень низкой явке (21,77%) кандидаты от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов, а число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократится на треть – с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).

Культура Владимиру Этушу открыли памятник на Новодевичьем кладбище Ранее вдова артиста рассказала, что памятник поставили раньше, но его оформление завершили только сейчас.

Авто Исчезнувшие автопроизводители Европы и США Впервые фразу "доступный автомобиль" услышали жители Америки. Именно там наблюдалась бешеная текучка автопроизводителей.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Шоу-бизнес У Ким Кардашьян обнаружена волчанка Американские СМИ пишут, что у Ким Кардашьян обнаружена неизлечимая болезнь.

Интернет Браузер Vivaldi стал доступен на смартфонах Android Представители американской компании Vivaldi Technologies сообщили о том, что браузер Vivaldi, теперь доступен для работающих на платформе Android устройств.

Происшествия В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.

Финансы Россия осталась без чистого государственного долга Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.

Космос Open Lunar собирается основать на Луне независимое поселение Open Lunar Foundation - это неправительственная организация, основанная выходцами из NASA.

Общество Что ждет жителей Красноармейского района с 9 по 15 сентября У вас будут отличные шансы на успех во всем, что бы вы ни задумали.

Политика США передали Украине вывезенную из СССР картину США передали Украине вывезенную из Советского Союза во время Великой Отечественной войны картину русского художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной».

Политика Во время ВЭФ-2019 Китай нанес уничтожающий удар по политике США Пекин подписал 25-летний договор о стратегическом сотрудничестве между КНР и Исламской Республикой Иран.

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Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.