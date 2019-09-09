Политика
REGNUMМиллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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с чего всё началось
«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но всё-таки первоочередной вопрос: будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту?» — цитирует Миллера пресс-служба Кремля.RT на русском07:56
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Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
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Российская газета вчера в 18:32
Здоровье
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Медпульс 02:48
Армия и оружие
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Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
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Шоу-бизнес
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести
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Дни24 вчера в 10:37
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.
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Хоккей
Веренски подписал 3-летний контракт с «Коламбусом» на 15 млн долларов
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Sports.ru 11:07
Общество
Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества
Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.
Lenta.ru 12:26
Политика
В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.
Страна Советов on-line 05:18
Политика
США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом
США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США.
Lenta.ru 09:50
Политика
Французское издание Le Figaro назвало Киев российским городом
Французское издание Le Figaro причислило Киев к российским городам.
Аргументы недели 02:11
Интернет
Браузер Vivaldi выходит на Android
Компания Vivaldi анонсировала выход первой полноценной версии своего фирменного браузера для смартфонов, работающих под управлением ОС Ansroid.
Дни24 12:12
Здоровье
Родители рассказали о гонении начальства на врачей онкоцентра имени Блохина
Родители, чьи дети лечатся в онкоцентре имени Блохина, заявили, что врачи стали реже оказывать помощь своим пациентам.
News.ru 07:44
Политика
МИД прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном
Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств по ядерной сделке не делают безнадежной ситуацию вокруг нее.
РЕН ТВ 11:57
Авто
Land Rover Defender рассекречен накануне премьеры
Совсем скоро на автосалоне во Франкфурте-на-Майне состоится премьера внедорожника Land Rover Defender нового поколения.
UsedCars.ru 10:17
Игры
Разработку фанатского ремастера Red Dead Redemption для PC приостановили по требованию Take-Two
Многочисленные находки игроков свидетельствуют о том, что Rockstar Games занята переносом Red Dead Redemption 2 на PC.
3DNews 11:02
Энергетика
Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии
В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.
РБК 09:14
Политика
Киев заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате»
В конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что встреча «в нормандском формате», посвященная урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, может пройти в сентябре.
РБК 10:26
Шоу-бизнес
Виктория Боня отпраздновала новоселье в Лондоне селедкой «под шубой»
Барышни приготовили множество угощений: запеченную курицу, крабов, нарезку, канапе и даже знаменитый российский салат «Сельдь под шубой».
Пятый канал 10:31
Футбол
Сарри сообщил Роналду, сколько голов ждет от форварда
Сарри сообщил португальцу, что он ждет от него более 40 мячей.
Sportbox.RU 06:48
Хоккей
«Металлург» проиграл в первом матче под руководством Воробьева
Спорт-Экспресс 12:32
Экономика
ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров «Солид» и «А-Ойл»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила рассмотрение антимонопольного дела в отношении нефтяного трейдера «Солид—товарные рынки», а также «А-Ойл» до окончания судебного разбирательства.
Коммерсантъ 12:14
Космос
Отказ иностранных космонавтов от «Союзов» обойдётся России в полмиллиарда рублей за год
В случае отказа европейских экипажей от перелёта на станцию на российских модулях (а США уже не пользуются «Союзами»), Россия недополучила бы доходы в размере порядка полумиллиарда рублей за год.
ГлобалМСК.ру 00:12
Гаджеты
10 сентября Apple покажет новый iPhone
10 сентября состоится презентация новых продуктов Apple.
Газета Кемерова 12:40
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49