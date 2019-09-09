с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Происшествия Грузовое судно перевернулось у берегов США Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.

Здоровье Кардиолог рассказала, кому нужно провериться на атеросклероз Кардиолог Анна Солощенко утверждает, что определенной категории людей нужно обязательно проходить обследование, которое поможет определить, насколько высок у них риск развития атеросклероза.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Шоу-бизнес Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.

Происшествия В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским Сотрудники полиции ликвидировали мужчину в Грозном после того, как он открыл стрельбу по силовикам.

Хоккей Веренски подписал 3-летний контракт с «Коламбусом» на 15 млн долларов Защитник Зак Веренски договорился о новом контракте с «Коламбусом». Веренски подписал трехлетнее соглашение на 15 миллионов долларов.

Общество Российское пиво призвали не пить из-за низкого качества Пиво, которое производится в России, не соответствует высоким стандартам качества, в связи с чем меры, направленные на стимулирование его потребления, могут плохо повлиять на здоровье россиян.

Политика В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.

Политика США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США.

Политика Французское издание Le Figaro назвало Киев российским городом Французское издание Le Figaro причислило Киев к российским городам.

Интернет Браузер Vivaldi выходит на Android Компания Vivaldi анонсировала выход первой полноценной версии своего фирменного браузера для смартфонов, работающих под управлением ОС Ansroid.

Здоровье Родители рассказали о гонении начальства на врачей онкоцентра имени Блохина Родители, чьи дети лечатся в онкоцентре имени Блохина, заявили, что врачи стали реже оказывать помощь своим пациентам.

Политика МИД прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств по ядерной сделке не делают безнадежной ситуацию вокруг нее.

Авто Land Rover Defender рассекречен накануне премьеры Совсем скоро на автосалоне во Франкфурте-на-Майне состоится премьера внедорожника Land Rover Defender нового поколения.

Игры Разработку фанатского ремастера Red Dead Redemption для PC приостановили по требованию Take-Two Многочисленные находки игроков свидетельствуют о том, что Rockstar Games занята переносом Red Dead Redemption 2 на PC.

Энергетика Додон сообщил о полученной от России скидке на газ для Молдавии В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25–30%. Молдавия закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору.

Политика Киев заявил о готовности Зеленского к встрече в «нормандском формате» В конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что встреча «в нормандском формате», посвященная урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, может пройти в сентябре.

Футбол Сарри сообщил Роналду, сколько голов ждет от форварда Сарри сообщил португальцу, что он ждет от него более 40 мячей.

Экономика ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров «Солид» и «А-Ойл» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила рассмотрение антимонопольного дела в отношении нефтяного трейдера «Солид—товарные рынки», а также «А-Ойл» до окончания судебного разбирательства.

Космос Отказ иностранных космонавтов от «Союзов» обойдётся России в полмиллиарда рублей за год В случае отказа европейских экипажей от перелёта на станцию на российских модулях (а США уже не пользуются «Союзами»), Россия недополучила бы доходы в размере порядка полумиллиарда рублей за год.

Гаджеты 10 сентября Apple покажет новый iPhone 10 сентября состоится презентация новых продуктов Apple.