с чего всё началось

Как отметил глава "Газпрома" уже по завершению встречи особенно детально обговаривали вопрос того, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. По словам Миллера, ответ на этот вопрос зависит от позиции сторон в отношении транзита российского газа.

Политика Матвиенко назвала условия выдвижения в спикеры Совфеда на новый срок Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условия, при которых она согласится выдвигаться в спикеры верхней палаты российского парламента на новый срок.

Политика Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает корреспондент РБК.

Энергетика Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре Власти Украины пообещали снизить цены на газ для жителей страны в сентябре на 115 гривен ($4,6), о чем заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.

Политика США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.

Политика Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.

Энергетика Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Кино «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.

Политика В Молдавии рассказали, как «ударили в спину» Россию Депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя заявил, что правительство страны «ударило в спину» Россию после того, как в РФ проявили щедрость по отношению к Молдавии.

Политика МИД прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств по ядерной сделке не делают безнадежной ситуацию вокруг нее "По мнению российской стороны, до тех пор, пока продолжается коллективная работа по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), положение небезнадежно", - приводит ТАСС слова из заявления ведомства.

Политика Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к предстоящей встрече на высшем уровне стран-гарантов Астанинского процесса, говорится в сообщении МИД РФ.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Экономика «Северсталь» определилась в размером дивидендов за II квартал Акционеры "Северстали" одобрили выплату дивидендов за II квартал в размере 26,72 руб. на акцию.

Футбол Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.

Шоу-бизнес Карина Разумовская показала идеальную фигуру через месяц после родов Многие отметили, что через месяц после родов Разумовская выглядит идеально: изящная, подтянутая, и даже более стройная, чем до беременности.

Политика Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко Глава Генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что экс-президент страны Петр Прошенко может подвергнуться аресту так же, как и любой рядовой гражданин.