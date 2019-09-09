Политика
Газета.RuМиллер назвал условие продажи газа Украине со скидкой
Как отметил глава "Газпрома" уже по завершению встречи особенно детально обговаривали вопрос того, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. По словам Миллера, ответ на этот вопрос зависит от позиции сторон в отношении транзита российского газа.
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с чего всё началось
«Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но всё-таки первоочередной вопрос: будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту?» — цитирует Миллера пресс-служба Кремля.RT на русском07:56
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Матвиенко назвала условия выдвижения в спикеры Совфеда на новый срок
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает корреспондент РБК.
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Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре
Власти Украины пообещали снизить цены на газ для жителей страны в сентябре на 115 гривен ($4,6), о чем заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.
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Напавший на дом Памфиловой признал вину
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США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпиона в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.
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Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:41
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 07 сентября в 15:00
Политика
В Молдавии рассказали, как «ударили в спину» Россию
Депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя заявил, что правительство страны «ударило в спину» Россию после того, как в РФ проявили щедрость по отношению к Молдавии.
Аргументы недели 11:41
Политика
МИД прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном
Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что новые шаги Ирана по сокращению обязательств по ядерной сделке не делают безнадежной ситуацию вокруг нее "По мнению российской стороны, до тех пор, пока продолжается коллективная работа по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), положение небезнадежно", - приводит ТАСС слова из заявления ведомства.
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Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подготовку к предстоящей встрече на высшем уровне стран-гарантов Астанинского процесса, говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 11:35
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Известия вчера в 16:15
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«Северсталь» определилась в размером дивидендов за II квартал
Акционеры "Северстали" одобрили выплату дивидендов за II квартал в размере 26,72 руб. на акцию.
Вести.Финанс 10:30
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Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
Кино
Умер актер из фильмов Сталлоне и Чака Норриса Джон Уэсли
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Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе
Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
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Генпрокурор Украины назвал возможным арест Порошенко
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Росгвардия задержала альпиниста за ограбление московского офиса
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в одно из офисных зданий при помощи альпинистского снаряжения.
Газета.Ru 12:02
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Российский авторынок в августе показал неплохие результаты
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