Политика

РИА НовостиРИА НовостиМиллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%

Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
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с чего всё началось
«Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины»,— сказал господин Миллер (стенограмма
 опубликована на сайте Кремля).
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