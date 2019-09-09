с чего всё началось

Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.

Политика Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.

Политика Подведены итоги выборов в Мосгордуму По итогам обработки 100% протоколов 26 мест занимают самовыдвиженцы, кандидаты от партии КПРФ побеждают в 13 округах, от партии "Яблоко" попадают все трое зарегистрированных кандидата, еще три места займет "Справедливая Россия".

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Политика Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.

Финансы Россия осталась без чистого государственного долга В 2017 году аналитики Sberbank CIB указывали, что Россия может нарастить общий долг на 50% без угрозы финансовой стабильности и тем самым отчасти решить проблему медленного роста.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Политика Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.

Армия и оружие Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Транспорт Почти 13 тысяч человек провели ночь в аэропорту Токио Почти 13 тысяч человек были вынуждены провести ночь в токийском аэропорту Нарита из-за тайфуна "Факсай".

Политика Королева Елизавета II одобрила закон об очередной отсрочке Brexit Напомним, что оппозиция в парламенте смогла протащить законопроект об обязательной отсрочке Brexit в том случае, если к 31 октября Лондон и Брюссель так и не достигнут соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза.

Политика Савченко заявила о возможном возвращении на Украину крепостного права Бывший депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко выразила мнение, что Украину ждет возвращение к крепостному праву.

Общество Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Шоу-бизнес Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.

Энергетика Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $ 45 – 50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.

Политика Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.

Экономика Банк Испании отрицает, что Каракас переводит через него крупные суммы Банк Испании отрицает, что венесуэльское правительство проводит через него трансакции на крупные суммы, заявили РИА Новости в пресс-службе банка.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Финансы Войти в зону нейтральности: Банк России снизил ключевую ставку Ипотечный драйвер Руководство Банка России заявляет о том, что последовательное изменение ключевой ставки даже на такую небольшую величину как 0,25 оказывает существенное влияние на кредитование банками российского бизнеса и частных лиц.

Политика Трамп заявил о готовности содействовать переговорам России и Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что при необходимости готов оказать содействие переговорам между Россией и Украиной.