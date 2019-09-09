с чего всё началось

Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.

Транспорт Почти 13 тысяч человек провели ночь в аэропорту Токио Почти 13 тысяч человек были вынуждены провести ночь в токийском аэропорту Нарита из-за тайфуна "Факсай".

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Футбол Дуглас Коста опроверг слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед» Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста опроверг сообщения, связывающие его с интересом «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Политика Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина В СК генерал-майор занимался вопросами, связанными с защитой прав детей, в том числе сирот, и социально незащищенных семей.

Политика Действующие губернаторы побеждают на выборах глав регионов России Как отметили в «Единой России», выборы подтвердили, что партия обладает «ядерным электоратом», который даёт результат.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Экономика Цены на машины разгонят утильсбором В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Армия и оружие Европол: в конфликте на востоке Украины участвовали кавказские боевики Как сообщил представитель полицейского агентства Европейского союза Европол со ссылкой на доклад о террористических угрозах в 2018 году, следователями организации было зафиксировано участие в боевых действиях на Украине боевиков с Кавказа, предположительно ранее воевавших в Ираке и Сирии.

Наука Шведский ученый предложил есть людей для спасения планеты Шведский ученый по имени Магнус Седерлунд нашел весьма оригинальное решение всех экологических проблем Земли.

Происшествия В Москве рейс «Уральских авиалиний» в Сочи задержали на девять часов Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из аэропорта "Жуковский" в Сочи задерживается на девять часов по техническим причинам, сообщила РИА Новости в понедельник сотрудница пресс-службы авиаперевозчика.

Политика Британский парламент вновь отверг идею Джонсона о досрочных выборах 4 сентября британский парламент проголосовал против предложения Джонсона о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября.

Политика Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США Американским шпионом, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, мог быть сотрудник управления делами президента РФ Олег Смоленков, внезапно покинувший Москву вскоре после переговоров политиков.

Транспорт Собянин дал старт проходке участка метро «Карамышевская – Мневники» В Москве началась проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Мневники" на западном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Политика Дефицит топлива обнаружен на украинских заправках На украинских автозаправках обнаружена нехватка топлива из-за возникших проблем с поставками не нефтебазы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона Главы Минобороны и МИД РФ, Сергей Шойгу и Сергей Лавров отреагировали на заявление главы американского Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как "нормальная страна", сообщает kp.ru.

Общество Больше 20 млн россиян могут потерять работу из-за «автоматизации» Дополнительное налоговое обременение затормозит развитие прогрессивных технологий и видов деятельности, что будет снижать конкурентоспособность России на мировом рынке, сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Общество Красноярские учителя «предъявили» школьнику за модную прическу В Красноярском крае сотрудники школы потребовали от четвероклассника избавиться от причёски «man bun».

Происшествия Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.