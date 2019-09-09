с чего всё началось

Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.

Армия и оружие ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).

Армия и оружие Шойгу заявил о риске бегства террористов из Сирии в Африку Север Африки и регион Сахеля могут стать новым прибежищем террористов, которых изгнали из Сирии.

Политика Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех» Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.

Политика Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.

Происшествия В ДТП в Пензенской области погибли три человека По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

Происшествия Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.

Космос Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Экономика Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Политика На украинских заправках возник дефицит топлива По словам участников указанного заседания, дефицит топлива на определенных нефтебазах связан с тем, что «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») не справляется с увеличившимся потоком грузов.

Происшествия Росгвардия задержала альпиниста за ограбление московского офиса В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в одно из офисных зданий при помощи альпинистского снаряжения.

Политика Россия захотела перенести штаб-квартиру ООН из США Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за визовой войны.

Политика В Раду внесут законопроект о 15 годах тюрьмы за переговоры с Россией За переговоры предлагается лишать свободы на срок от 13 до 15 лет, а также права на 5 лет занимать определенные должности.

Гаджеты За сутки до анонса: стала известна стоимость всех версий смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max На изображении приводятся и основные характеристики, но они повторяют то, что мы уже знали: камеры — 12-мегапиксельные (две у iPhone 11 и по три у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max), в топовых моделях экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а младший iPhone 11 получил дисплей IPS диагональю 6,1 дюйма.

Происшествия В центре Афин обстреляли туристический автобус В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.

Общество Красноярские учителя «предъявили» школьнику за модную прическу В Красноярском крае сотрудники школы потребовали от четвероклассника избавиться от причёски «man bun».

Происшествия 20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.

Политика Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.

Происшествия 17 человек задержали на режимном объекте «Роскосмоса» Служба безопасности задержала в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на территорию режимного объекта госкорпорации «Роскосмос».

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Космос «Калашников» может создать быстроходный катер для спасения космонавтов Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключает, что концерн "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения экипажа пилотируемого космического корабля "Орел" в акватории Тихого океана в случае возникновения нештатной ситуации.

Политика МИД анонсировал визит Лаврова в Ирак Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ирак запланирован на октябрь текущего года, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

Политика Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.

Политика Делегация из США приехала в Крым В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".