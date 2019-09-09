Политика
РИА НовостиМиллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
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с чего всё началось
«Поскольку ответ на этот вопрос — это ответ также на вопрос, какие газотранспортные мощности с российской стороны "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины»,— сказал господин Миллер (стенограмма опубликована на сайте Кремля).Коммерсантъ11:43
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Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54
Армия и оружие
Шойгу заявил о риске бегства террористов из Сирии в Африку
Север Африки и регион Сахеля могут стать новым прибежищем террористов, которых изгнали из Сирии.
Экономика сегодня 08:48
Политика
Турчак: «Единая Россия» «жахнула всех»
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прокомментировал итоги выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.
Накануне.Ru вчера в 19:01
Политика
Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Космос
Китайский радиотелескоп зафиксировал неизвестные космические сигналы
Самый большой в мире сферический радиотелескоп FAST, расположенный в провинции Гуйчжоу Китая, обнаружил повторяющиеся быстрые радиовсплески неизвестного происхождения.
Smolnarod.ru 06:10
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Экономика
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Политика
На украинских заправках возник дефицит топлива
По словам участников указанного заседания, дефицит топлива на определенных нефтебазах связан с тем, что «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») не справляется с увеличившимся потоком грузов.
Rambler News Service 10:09
Происшествия
Росгвардия задержала альпиниста за ограбление московского офиса
В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который проник в одно из офисных зданий при помощи альпинистского снаряжения.
Газета.Ru 12:02
Политика
Россия захотела перенести штаб-квартиру ООН из США
Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за визовой войны.
Lenta.ru 13:50
Политика
В Раду внесут законопроект о 15 годах тюрьмы за переговоры с Россией
За переговоры предлагается лишать свободы на срок от 13 до 15 лет, а также права на 5 лет занимать определенные должности.
Pravda.Ru 09:14
Гаджеты
За сутки до анонса: стала известна стоимость всех версий смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
На изображении приводятся и основные характеристики, но они повторяют то, что мы уже знали: камеры — 12-мегапиксельные (две у iPhone 11 и по три у iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max), в топовых моделях экраны OLED диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а младший iPhone 11 получил дисплей IPS диагональю 6,1 дюйма.
iXBT.com 13:37
Происшествия
В центре Афин обстреляли туристический автобус
В центре Афин возле гостиницы "Каравел" из огнестрельного оружия обстрелян туристический автобус, пострадавших нет, сообщают греческие СМИ.
РИА Новости 14:43
Общество
Красноярские учителя «предъявили» школьнику за модную прическу
В Красноярском крае сотрудники школы потребовали от четвероклассника избавиться от причёски «man bun».
Общественная служба новостей 11:20
Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Происшествия
17 человек задержали на режимном объекте «Роскосмоса»
Служба безопасности задержала в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на территорию режимного объекта госкорпорации «Роскосмос».
Алтайская правда вчера в 22:18
Политика
В Улан-Удэ начался стихийный митинг против результатов выборов
Общественное телевидение России 14:49
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Космос
«Калашников» может создать быстроходный катер для спасения космонавтов
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключает, что концерн "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения экипажа пилотируемого космического корабля "Орел" в акватории Тихого океана в случае возникновения нештатной ситуации.
ТАСС 07:34
Политика
МИД анонсировал визит Лаврова в Ирак
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ирак запланирован на октябрь текущего года, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.
РИА Новости 13:03
Политика
Королева Елизавета II одобрила закон об отсрочке Brexit
Королева Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit в случае, если соглашение по выходу из состава Евросоюза не будет одобрено британским парламентом, сообщает Sky News.
РБК 11:44
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Авто
Новый RAV4 от Toyota получил ОТТС
Запуск в продажу нового поколения Toyota RAV4 в России произойдет 1 октября, автомобиль уже получил ОТТС.
Car.ru 03:18