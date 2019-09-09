с чего всё началось

Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.

Происшествия Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников «банды GTA» Верховный суд РФ в понедельник оставил в силе пожизненные сроки для четырех участников "банды GTA" за разбои и убийства на подмосковных дорогах, сообщили РИА Новости в суде.

Общество Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.

Экономика В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.

Политика США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.

Происшествия В Германии 13 авиапассажиров пострадали из-за турбулентности В Германии 13 человек пострадали на борту самолета Eurowings из-за турбулентности.

Авто Hyundai Creta получила спецверсию для России Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной серии кроссовера Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года.

Происшествия В ДТП в Пензенской области погибли три человека По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Политика В ДНР планируют запустить железнодорожное сообщение с Россией Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что руководство ДНР сейчас прорабатывает вопрос возобновления прямого железнодорожного сообщения с Россией.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Происшествия В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.

Политика Президент Литвы заявил о борьбе Белоруссии за свою независимость Белоруссия борется за свою независимость, а Литва и ЕС поддержат ее в этом, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

Общество В порт Владивостока вошёл крупнейший в истории России круизный лайнер В порт Владивостока вошёл крупнейший в российской истории круизный лайнер Spectrum of the Seas, на борту которого прибыли почти 5 тыс. пассажиров из Китая, США и России, сообщает РИА Новости.

Политика Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

Общество «ВКонтакте» запустила потоковый сервис аудиокниг В крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» появился стриминговый сервис аудиокниг Biblio.

Политика Хаджимба переизбран президентом Абхазии Президентом Абхазии вновь избран Рауль Хаджимба. Он победил во втором туре выборов, набрав 47,38 процента голосов избирателей.

Финансы ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.

Футбол Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.

Политика Зеленский заявил о готовности к встрече в нормандском формате По словам министра, Зеленский готов провести встречу в текущем месяце, не дожидаясь декабря.

Шоу-бизнес Татьяна Кравченко бросила неверного мужа ради Александра Абдулова Звезда телевизионного проекта «Сваты» Татьяна Кравченко откровенно призналась в чувствах к коллеге Александру Абдулову.

Политика Россия может выступить против проведения важных переговоров в США Российская сторона может выступить с предложением о переносе из штаб-квартиры ООН в США важных международных переговоров в связи с проводимой Вашингтоном визовой войной.

Политика США могут ввести санкции против Турции за покупку С-400 Выступая перед журналистами в Белом доме, американский министр заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность введения ограничительных мер в отношении Турции за покупку российских С-400.