с чего всё началось

Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее взаимодействия "Газпрома" и Украины в газовой сфере с 2020 года и условия заключения пакетного соглашения с Киевом, говорится в релизе "Газпрома".

Миллер назвал условия заключения контракта по транзиту газа с Украиной

Происшествия Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.

Политика Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.

Общество Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России Напомним, что Кипр выдает свои паспорта в обмен на инвестиции в экономику острова.

Армия и оружие Историческую посадку Су-33 на «Адмирал Кузнецов» показали на видео Телеканал «Звезда» опубликовал на своем канале в Youtube видео первой посадки тяжелого палубного истребителя Су-27К(Су-33) на авианосец «Адмирал Кузнецов».

Игры Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК 5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.

Кино Сериал «Ведьмак» получился больше похожим на ужасы Напомним, что премьера «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года. Трансляция сериала будет проходить на потоковом сервисе Netflix.

Политика Азербайджан вручил послу России ноту протеста Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".

Авто В Туле наладят производство нового Haval H5 Китайский Haval привезёт в Россию рамный внедорожник H5, который по факту выступает копией Great Wall Hover H5, ушедшего с российского рынка в 2015 году.

Технологии В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.

Космос Ученые предположили, что Вселенная может иметь форму планеты Ученые предположили, что наша Вселенная вполне может иметь не плоскую растягивающуюся в разные стороны форму, а форму шара, как, например, наша Земля.

Происшествия В Чите задержали второго сбежавшего из психбольницы пациента Напомним, двое осужденных сбежали из клиники в ночь на среду. Один из них судим за кражу, второй - за убийство.

Гаджеты Adobe анонсировала выпуск приложения с эффектами фотошопа Каждый пользователь приложения сможет сам создавать эффекты. Создатели предлагают художникам и другим творческим людям пополнять коллекцию.

Армия и оружие Трамп одобрил план военной миссии США по защите нефти в Сирии Президент США Дональд Трамп утвердил план расширенной военной миссии США, целью которой является обеспечение безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Футбол Лига чемпионов. «Тоттенхэм» крупно победил «Црвену Звезду» Гости выиграли с крупным счетом 4:0. "Тоттенхэм" снова крупно победил "Звезду", забив на один мяч меньше, чем дома.

Общество Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Армия и оружие Российский генерал рассказал про специфику войн будущего Война в современных условиях будет отличаться динамичностью и уходом от прямых масштабных боев, заявил командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Сергей Чеботарев.

Происшествия В Москве задержали участника убийства главы центра «Э» Ингушетии В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра противодействия экстремизму (центра «Э») Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Армия и оружие Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны "Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.

Армия и оружие Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.

Политика Курирующий мусорную реформу замминистра природы ушел в отставку Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра природы и экологии Владимира Логинова, курирующего переработку отходов, а также госполитику в сфере охраны окружающей среды.

Космос Boeing показала NASA проект аппарата для высадки астронавтов на Луну Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получило проект от одного из крупнейших американских производителей авиационной, космической и военной техники — компании Boeing.

Политика Украина запретила ввоз устаревших вагонов из России Правительство Украины запретило ввоз устаревшего подвижного состава из России.