Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о предлагаемых властями Украины тарифах на транзит газа. Об этом сообщает агентство "РИА Новости". По его словам, предложения Киева для подписания нового контракта на транзит газа "очень высокие".

Политика Венгрия пообещала блокировать вступление Украины в НАТО Всего на территории Украины проживает около 150 тысяч этнических венгров, преимущественно вдоль границы с Венгрией в Закарпатской области.

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