Политика

РЕН ТВРЕН ТВМиллер назвал «высокими» предлагаемые Киевом тарифы на транзит газа

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о предлагаемых властями Украины тарифах на транзит газа. Об этом сообщает агентство "РИА Новости". По его словам, предложения Киева для подписания нового контракта на транзит газа "очень высокие".
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Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

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