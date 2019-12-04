Политика
РЕН ТВМиллер назвал «высокими» предлагаемые Киевом тарифы на транзит газа
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о предлагаемых властями Украины тарифах на транзит газа. Об этом сообщает агентство "РИА Новости". По его словам, предложения Киева для подписания нового контракта на транзит газа "очень высокие".
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Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Общество
Блогер Егор Жуков не признал вину в деле об экстремизме
Видеоблогер Егор Жуков не признал свою вину по уголовному делу об экстремизме, передаёт 3 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Общество
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Кино
В России в широкий прокат выходит военная драма «Ржев»
Политика
Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Происшествия
Умерла одна из пострадавших при пожаре в одесском колледже
В здании еще могут находиться люди, отметили в мэрии. Пожар в одесском колледже начался 4 декабря.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Футбол
«Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы
За оскорбительные баннеры и нецензурные выкрики в адрес Артема Дзюбы в общей сумме «Спартак» будет оштрафован на 250 тысяч рублей.
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
Политика
В ФРГ сообщили о доказательствах причастности РФ к убийству в Берлине
Отмечается, что у ведомства есть достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике Кавтарашвили (он же Зелимхан Хангошвили) "было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Футбол
Слуцкий устроил прощальный обед с футболистами «Витесса»
Экс-тренер голландского «Витесса» и сборной России Леонид Слуцкий устроил прощальную встречу с футболистами.
Армия и оружие
Путин рассказал о боевых операциях США в космосе
Соединенные Штаты рассматривают космос как театр военных действий, считает президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Артист отметил, что он на личном опыте знает какие пенсии, получают большинство россиян.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Космос
Так что с насекомыми на Марсе? Университет Огайо удалил сенсационную статью
Университет Огайо (США) удалил со своего сайта публикацию о "насекомых", обнаруженных на Марсе.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Происшествия
Следователей попросили проверить финансы банды Цапков
Адвокаты родственников жертв кущевской банды Сергея Цапка подали в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой проверить финансы группировки.
Общество
В Италии представили календарь Pirelli на 2020 год
В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен из-за непогоды
Американская компания SpaceX ввиду неблагоприятных погодных условий отложила на сутки запланированный на среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Общество
Названо самое уродливое здание России
Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.
Политика
Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО
30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Футбол
Алиссон — о призе Яшина: «Месси мне сильно помог»
Помимо Алиссона на приз имени Яшина были номинированы еще 9 вратарей: Войцех Щенсны («Ювентус»), Андре Онана («Аякс»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Ян Облак («Атлетико»), Самир Ханданович («Интер»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур») и Эдерсон («Манчестер Сити»).