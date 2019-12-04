Глава компании "Газпром" Алексей Миллер рассказал о предлагаемых властями Украины тарифах на транзит газа. Об этом сообщает агентство "РИА Новости". По его словам, предложения Киева для подписания нового контракта на транзит газа "очень высокие".

Общество В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.

Политика Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.

Футбол «Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы За оскорбительные баннеры и нецензурные выкрики в адрес Артема Дзюбы в общей сумме «Спартак» будет оштрафован на 250 тысяч рублей.

Политика В ФРГ сообщили о доказательствах причастности РФ к убийству в Берлине Отмечается, что у ведомства есть достаточно фактических доказательств того, что убийство Торнике Кавтарашвили (он же Зелимхан Хангошвили) "было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, либо органов Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".

Наука Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.

Происшествия Следователей попросили проверить финансы банды Цапков Адвокаты родственников жертв кущевской банды Сергея Цапка подали в Следственный комитет России (СКР) заявление с просьбой проверить финансы группировки.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.

Космос Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен из-за непогоды Американская компания SpaceX ввиду неблагоприятных погодных условий отложила на сутки запланированный на среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Общество Названо самое уродливое здание России Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году.

Политика Венгрия пообещала не пускать Украину в НАТО 30 октября сообщалось, что Венгрия заблокировала декларацию НАТО по поддержке Украины из-за притеснения украинским государством венгерского населения.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.