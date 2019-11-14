Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

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