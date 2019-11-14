Общество

ВедомостиВедомостиМиллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Комментировать122
с чего всё началось

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в том, что грядущая зима будет мягкой и "розовой", как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Базовый прогноз погоды в "Газпроме" на первый квартал будущего года - ниже фактической погоды в январе-марте 2019 года.
Интерфакс11:26

Подробнее о событии

Глава «Газпрома» усомнился, что предстоящая зима будет «розовой»

РИА Новости13:31

Миллер оценил прогноз синоптиков о «розовой» зиме

RT на русском13:06

«Газпром» отказался верить в «розовую» зиму

Lenta.ru12:11

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Ведомости12:18

Миллер не поверил в прогноз Гидрометцентра про «розовую» зиму

Московский Комсомолец11:46

Миллер не увидел «розовую» зиму после «темно-синего» лета

РБК11:33

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму

Интерфакс11:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 14:17, Ашберн
Политика

Путин рассказал о планах России в период председательства в БРИКС

РИА Новости 10:43
Футбол

Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020

Сборные Турции и Исландии сыграли вничью — 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 13:57
Общество

В Венеции введен режим чрезвычайного положения

Эхо Москвы 13:31
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости 09:42
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 13:26
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Футбол

Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
Матч ТВ 13:03
Шоу-бизнес

Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова ее свадьбы

Экс-кандидат в президент РФ и телеведущая Ксения Собчак жестко ответила режиссеру Никите Михалкову на критику ее свадьбы с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
ФАН 00:18
Политика

Еврокомиссия начала разбирательство против Британии

"Европейская комиссия начинает разбирательство о нарушении против Великобритании ввиду того, что она не выдвинула кандидатуру на должность комиссара ЕС", - говорится в релизе.
РИА Новости 13:54
Общество

Россия, Индия и Китай создадут свой аналог платежной системы SWIFT

Для упрощения торговли между странами в условиях возможного усиления санкций со стороны США, Индия, Россия и Китай планируют создать собственную альтернативу международной платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
NewInform 04:06
Происшествия

Студент устроил стрельбу в колледже в Благовещенске

В Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске студент устроил стрельбу.
ТК Звезда вчера в 21:23
Армия и оружие

Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы

Утро.ru 13:18
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Политика

Эрдоган предложил США совместно решать проблему вокруг С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400.
РБК 08:39
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science вчера в 11:07
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии

Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
РИА Новости 13:08
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Культура

People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru вчера в 07:58
Происшествия

Адвоката историку Соколову оплатили коллеги

Газета.Ru 11:17
Футбол

Футболисты сборной Украины обыграли команду Эстонии в товарищеском матче

РИА Новости 14:02
Общество

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу

Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Lenta.ru 12:31
Здоровье

Малышева назвала бесполезные анализы

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
BFM.ru 12:23
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Политика

В Тбилиси начались протесты из-за ситуации с поправками в Конституцию

RT на русском 06:42
Происшествия

В Кировской области завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

В Кировской области возбуждено уголовное дело против судмедэксперта Сергея Насонова, нашедшего алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика.
RT на русском 11:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев перестал скрывать свои чувства к Екатерине Тулуповой

Дмитрий Шепелев впервые публично подтвердил свой роман с дизайнером Екатериной Тулуповой.
Комсомольская правда 10:00
Авто

Пикап Hyundai Santa Cruz начнут выпускать в 2021 году

Южнокорейский автопроизводитель объявил сегодня, что производство Santa Cruz начнется в 2021 году на сборочном заводе компании в Монтгомери, штат Алабама.
SpeedMe вчера в 22:45
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе задержан

Подозреваемый в стрельбе в школе Saugus High School в американском городе Санта-Кларита, штат Калифорния, находится под стражей.
Известия 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное