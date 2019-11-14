Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в том, что грядущая зима будет мягкой и "розовой", как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Базовый прогноз погоды в "Газпроме" на первый квартал будущего года - ниже фактической погоды в январе-марте 2019 года.

с чего всё началось

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

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