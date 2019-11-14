Общество

КоммерсантъКоммерсантъМиллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой». На чей именно прогноз ссылается компания, не уточняется.
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Миллер усомнился в прогнозах синоптиков о «розовой» зиме

РИА Новости13:31

Миллер оценил прогноз синоптиков о «розовой» зиме

RT на русском13:06

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Ведомости12:18

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму

Российская газета13:47

«Газпром» отказался верить в «розовую» зиму

Lenta.ru12:11

Миллер не увидел «розовую» зиму после «темно-синего» лета

РБК11:33

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму

Интерфакс11:26
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Спорт

Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России

Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
РИА Новости 03:37
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Происшествия

На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар

В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 21:04
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета 21:33
Политика

Эрдоган ответил на требование США по С-400

Турция расценивает предложение США полностью отказаться от закупки российских комплексов С-400 как ограничение своих суверенных прав, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Rambler News Service 09:32
Общество

В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей

Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
Газета.Ru 21:26
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 17:51
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК 08:16
Музыка

Сергей Соседов жестко раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Слово и Дело 18:34
Экономика

Отельеры просят ввести невозвратные тарифы

Отельеры просят ввести невозвратные тарифы Опираясь на опыт авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, отельеры добиваются внедрения практики невозвратных тарифов при бронировании гостиниц.
Коммерсантъ 18:26
Шоу-бизнес

Анна Семенович взволновала поклонников снимком в купальнике

Отечественная певица Анна Семенович разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в эффектном купальнике на шнуровках.
Территория новостей 12 ноября в 14:23
Музыка

Бузова анонсировала выступление на Евровидении

News.ru 17:55
Происшествия

Стрелявший в школе в Калифорнии отмечал день рождения

Подозреваемый в стрельбе, произошедшей 14 ноября в школе калифорнийского города Санта-Кларита, подросток отмечал в этот день свое 16-летие.
Газета.Ru 20:17
Политика

Путин объяснил цели закона об оскорблении госсимволов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что смысл нового закона о борьбе с оскорблениями символов государства заключается не в прекращении критики властей, поскольку это должно оставаться действенным инструментом по улучшению их работы.
Экономика сегодня 15:12
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета 03:38
Общество

Госдума приняла закон об обучении братьев и сестер в одной школе

Государственная дума приняла закон о преимущественном зачислении детей в начальные классы школы и детские сады, в которых обучаются их братья и сестры, сообщает РИА «Новости».
Общественное телевидение России 05:04
Политика

Путин заявил о выполнении задач России в Сирии

Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:30
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM 14:14
Политика

Моралес назвал условие возвращения в Боливию

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, направленное в воскресенье.
РИА Новости 18:28
Футбол

Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Литву в отборе на ЧЕ-2020

РБК 17:32
Происшествия

В Британии брат и сестра убили двух из шести своих детей

Известия 21:54
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва вчера в 06:54
Здоровье

Розовая кремлевская фея

В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Московский Комсомолец 11:09
Политика

Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Rambler News Service 14:41
Здоровье

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости 19:14
Авто

Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома

В рамках краш-теста Euro NCAP три кроссовера завоевали пять звезд: Mazda CX-30, Mercedes GLB и Ford Explorer.
Дни24 вчера в 07:22
Экономика

Инвестор хочет построить второй Северомуйский тоннель по концессии

Группа «Сибантрацит» Дмитрия Босова предложила правительству России заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
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Фигурное катание

Уехавший в США российский фигурист сравнил жизнь в двух странах

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Общество

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Известия 18:54
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
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