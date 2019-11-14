Общество
КоммерсантъМиллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой». На чей именно прогноз ссылается компания, не уточняется.
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Общество
В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Общество
Госдума приняла закон об обучении братьев и сестер в одной школе
Государственная дума приняла закон о преимущественном зачислении детей в начальные классы школы и детские сады, в которых обучаются их братья и сестры, сообщает РИА «Новости».
Хоккей
«Салават Юлаев» в гостях одержал волевую победу над ЦСКА
Матч, состоявшийся в Москве 14 ноября между ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым», завершился победой гостей со счетом 5:2.
Армия и оружие
Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии
Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Происшествия
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Происшествия
На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар
В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Футбол
Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Здоровье
Названы симптомы рака мозга, которые путают с проявлениями старения
Армия и оружие
Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ
Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
Фигурное катание
Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Здоровье
Розовая кремлевская фея
В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Шоу-бизнес
Натали пришлось сняться в купальнике и рассказать о беременности
По сети тут же поползли слухи о том, что Натали в очередной раз беременна.
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Артиста Армена Джигарханяна доставили в больницу в Москве в крайне тяжелом состоянии.
Происшествия
Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы
Сотрудник частной организации «Сириус-А», охранявший колледж в Благовещенске, где в четверг студент расстрелял учащихся, задержан.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поделилась ярким фото с дочерью и крестницей из Дубая
Знаменитость отправилась в путешествие вместе с мамой, младшей дочерью Надей, сестрой Натальей и маленькой крестницей Дарьей.
Политика
Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
Общество
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
Политика
Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы над бывшим вице-президентом Джозефом Байденом на президентских выборах, передает ТАСС.
Политика
Лукашенко: Россиянам лучше живется в Белоруссии, чем в России
Граждане России намного комфортнее себя чувствуют в Белоруссии, чем в своей стране.
Происшествия
В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку
В Крыму полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
Общество
Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие
Люди тянутся к нему, ведь не все могут похвастаться такой искренностью. Отношения у представителей знака зарождаются быстро.
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Авто
Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach
Напомним, что пять лет назад Daimler представила Mercedes-Maybach S-Class тоже на мотор-шоу в Гуанчжоу.
Шоу-бизнес
Стала известна судьба принявшей ислам экс-солистки «Фабрики»
Девушка решила посвятить себя семье, она приняла ислам, вышла замуж и родила дочь.
Политика
Могилы украинских националистов осквернили в Польше
Посольство Украины в Польше призвало граждан «не поддаваться на провокации». Похожий случай произошел в 2016 году в польском селе Верхрата.
Происшествия
Стрельба произошла в калифорнийской школе
Футбол
Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик
В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду. Еще по голу забили Пицци, Гонсало Пасьенса и Бернарду Силва.