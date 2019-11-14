Общество

КоммерсантъКоммерсантъМиллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой». На чей именно прогноз ссылается компания, не уточняется.
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Миллер усомнился в прогнозах синоптиков о «розовой» зиме

РИА Новости13:31

Миллер оценил прогноз синоптиков о «розовой» зиме

RT на русском13:06

«Газпром» отказался верить в «розовую» зиму

Lenta.ru12:11

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму

Российская газета13:47

Глава «Газпрома» предупредил Европу о сюрпризах русской зимы

ТАСС11:50

Миллер не увидел «розовую» зиму после «темно-синего» лета

РБК11:33

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму

Интерфакс11:26
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Политика

Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

РИА Новости 10:27
Общество

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более 3 г. Эксперты отмечают, что если водка с элементами декора не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на рынок, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков.
Известия 18:54
Общество

Госдума приняла закон об обучении братьев и сестер в одной школе

Государственная дума приняла закон о преимущественном зачислении детей в начальные классы школы и детские сады, в которых обучаются их братья и сестры, сообщает РИА «Новости».
Общественное телевидение России 05:04
Хоккей

«Салават Юлаев» в гостях одержал волевую победу над ЦСКА

Матч, состоявшийся в Москве 14 ноября между ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым», завершился победой гостей со счетом 5:2.
Аргументы и Факты - Уфа 22:40
Армия и оружие

Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Газета.Ru 22:56
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-Луч объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
РИА Новости 21:05
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru вчера в 06:11
Происшествия

На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар

В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 21:04
Футбол

Семин рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о планах команды на зимнюю паузу, а также о состоянии травмированных игроков.
Матч ТВ 13:03
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 15:58
Здоровье

Названы симптомы рака мозга, которые путают с проявлениями старения

Доктор Питер вчера в 02:24
Армия и оружие

Танковый батальон СФ перевооружен на танки Т-80БВМ

Танковый батальон Северного флота полностью перевооружен на газотурбинные танки Т-80БВМ, сообщает пресс-служба Северного флота.
ТК Звезда 03:20
Фигурное катание

Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (первый стартовый номер), Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (четвёртый), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (10-й).
Чемпионат 07:20
Здоровье

Розовая кремлевская фея

В среду, 13 ноября 2019 года, под Барнаулом одна женщина упала на колени перед премьер-министром России и пожаловалась, что в трёх домах три года нет горячей воды.
Московский Комсомолец 11:09
Шоу-бизнес

Натали пришлось сняться в купальнике и рассказать о беременности

По сети тут же поползли слухи о том, что Натали в очередной раз беременна.
Privet-Rostov.ru 01:45
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

Артиста Армена Джигарханяна доставили в больницу в Москве в крайне тяжелом состоянии.
Inkazan 09:25
Происшествия

Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы

Сотрудник частной организации «Сириус-А», охранявший колледж в Благовещенске, где в четверг студент расстрелял учащихся, задержан.
Известия 05:42
Шоу-бизнес

Татьяна Навка поделилась ярким фото с дочерью и крестницей из Дубая

Знаменитость отправилась в путешествие вместе с мамой, младшей дочерью Надей, сестрой Натальей и маленькой крестницей Дарьей.
Летидор 04:05
Политика

Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката

Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
РИА Новости 19:44
Общество

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости 19:14
Политика

Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы над бывшим вице-президентом Джозефом Байденом на президентских выборах, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 23:04
Политика

Лукашенко: Россиянам лучше живется в Белоруссии, чем в России

Граждане России намного комфортнее себя чувствуют в Белоруссии, чем в своей стране.
Росбалт 11:33
Происшествия

В Крыму ищут пропавшую шестилетнюю девочку

В Крыму полиция ведет поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщили в республиканском МВД.
РЕН ТВ вчера в 08:09
Общество

Знаки зодиака, к которым чаще всего возвращаются бывшие

Люди тянутся к нему, ведь не все могут похвастаться такой искренностью. Отношения у представителей знака зарождаются быстро.
Lisa.ru вчера в 22:45
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Авто

Названа дата премьеры первого кроссовера Mercedes-Maybach

Напомним, что пять лет назад Daimler представила Mercedes-Maybach S-Class тоже на мотор-шоу в Гуанчжоу.
Тарантас Ньюс 12 ноября в 05:13
Шоу-бизнес

Стала известна судьба принявшей ислам экс-солистки «Фабрики»

Девушка решила посвятить себя семье, она приняла ислам, вышла замуж и родила дочь.
Газета Кемерова 02:16
Политика

Могилы украинских националистов осквернили в Польше

Посольство Украины в Польше призвало граждан «не поддаваться на провокации». Похожий случай произошел в 2016 году в польском селе Верхрата.
Lenta.ru 20:09
Происшествия

Стрельба произошла в калифорнийской школе

Интерфакс 11:43
Футбол

Португальцы разгромили Литву, Роналду оформил хет-трик

В составе победителей хет-трик оформил Криштиану Роналду. Еще по голу забили Пицци, Гонсало Пасьенса и Бернарду Силва.
Советский спорт 17:04
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