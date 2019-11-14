Общество

КоммерсантъКоммерсантъМиллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой». На чей именно прогноз ссылается компания, не уточняется.
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Миллер усомнился в прогнозах синоптиков о «розовой» зиме

РИА Новостивчера в 13:31

Миллер оценил прогноз синоптиков о «розовой» зиме

RT на русскомвчера в 13:06

«Газпром» отказался верить в «розовую» зиму

Lenta.ruвчера в 12:11

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму

Российская газетавчера в 13:47

Глава «Газпрома» предупредил Европу о сюрпризах русской зимы

ТАССвчера в 11:50

Миллер не увидел «розовую» зиму после «темно-синего» лета

РБКвчера в 11:33

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму

Интерфаксвчера в 11:26
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

Российская газета 00:35
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru вчера в 11:36
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:50
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Ведомости вчера в 17:48
Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и был признан лучшим игроком встречи.
РБК вчера в 23:59
Финансы

Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Политика

Коломойский нанял личного адвоката Трампа

Украинский олигарх Игорь Коломойский нанял американского адвоката Марка Касовица, который неоднократно представлял интересы президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 00:56
Происшествия

Двух пострадавших при стрельбе в Благовещенске прооперировали

ТАСС вчера в 01:32
Хоккей

Молодежная сборная России проиграла суперсерию канадским сверстникам

Молодежная сборная России по хоккею проиграла суперсерию своим сверстникам из Канады, несмотря на победу в шестом матче.
Газета.Ru вчера в 23:57
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК вчера в 03:00
Единоборства

Вассел нокаутировал Харитонова на Bellator 234

Российский боец MMA Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселу на турнире Bellator 234.
Metaratings вчера в 17:08
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Российская газета 00:59
Общество

Майор ФСБ случайно выдал гостайну, когда просил отпуск

Сотрудник пограничного управления ФСБ по Крыму случайно выдал гостайну суду.
URA.Ru вчера в 23:08
Происшествия

Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами

Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:06
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

РИА Новости вчера в 17:04
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 13 ноября в 12:25
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Происшествия

В квартире на западе Москвы произошел взрыв

ТАСС вчера в 19:42
Происшествия

УМВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

РИА Новости 00:13
Общество

Вильфанд: Нехарактерная для ноября погода порадует москвичей

"Штилевая погода и много солнышка", - цитирует ТАСС исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Российская газета 00:00
Гаджеты

Представили смартфон Motorola Razr с гибким экраном

Motorola Razr с гибким экраном имеет 6,2-дюймовый основной экран, с вырезом вверху для 5Мп камеры и датчиков.
Газета DAILY вчера в 15:07
Футбол

Экс-нападающий «Спартака» Андриано женился на россиянке

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано и российская модель Екатерина Дорожко узаконили отношения.
Sportbox.RU 00:17
Происшествия

На Урале возле заброшенного завода нашли тело школьницы

Тело 14-летней школьницы обнаружили 14 ноября в городе Еманжелинске Челябинской области, возле здания недостроенного хлебозавода.
URA.Ru вчера в 23:49
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM вчера в 07:42
Хоккей

Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль первым в сезоне НХЛ набрал 40 очков

Чемпионат вчера в 22:49
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