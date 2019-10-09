Политика

RT на русскомRT на русскомМиллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
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с чего всё началось
Как сообщается
 на сайте «Газпрома», в ходе переговоров стороны обсудили организацию поставок российского газа в страны дальнего зарубежья с 1 января 2020 года.
RT на русском06:50

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Минэнерго РФ и ФРГ договорились продолжить работу по урегулированию вопросов транзита газа

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