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Миллер обсудил строительство газопровода «Союз Восток» с премьером Монголии

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ строительство газопровода «Союз Восток» для поставок газа в Китай через республику.
Коммерсантъ
Вчера Китай и Россия перешли на расчеты в рублях и юанях за поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири».
Коммерсантъ
По мнению господина Миллера, переход на использование национальных валют при оплате энергоресурсов даст экономикам России и КНР «дополнительный импульс».
Коммерсантъ
О энергетическом сотрудничестве с Китаем — в материале «Ъ FM» «За газ возьмут рублями и юанями».
Коммерсантъ

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Миллер обсудил строительство газопровода «Союз Восток» с премьером Монголии
Коммерсантъ02:16
Миллер обсудил с премьером Монголии проект газопровода «Союз Восток» для поставок в Китай
ПРАЙМ01:54
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