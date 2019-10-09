с чего всё началось

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился сегодня в Москве с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее. Соответствующую информацию опубликовали на сайте «Газпрома».

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Армия и оружие Украина саботирует разведение сил у Петровского в ДНР Украинская сторона сегодня, 9 октября, не подтвердила готовность к устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе села Петровское.

Происшествия Два человека погибли при стрельбе в Германии По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.

Экономика Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.

Киберспорт Участник Hearthstone GrandMasters призвал освободить Гонконг на стриме Гонконгский игрок Нг «Blitzchung» Вай Чунг на послематчевом интервью на Hearthstone GrandMasters 2019 призвал освободить Гонконг.

Политика Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.

Авто Новый Mitsubishi Outlander: первые изображения В конце сентября впервые был замечен Mitsubishi Outlander нового поколения в камуфляже, проходящий испытания.

Политика Бортник: Россия не даст Киеву заморозить конфликт на Украине Россия не даст Киеву заморозить конфликт на Украине, хотя этот сценарий по приднестровскому варианту для нее предпочтительней, считает политолог Руслан Бортник.

Общество Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Авто В Nissan назначили нового главу компании Японская компания Nissan назначила нового главного исполнительного директора вместо Хирото Саикавы, который ушел в отставку в сентябре после финансового скандала.

Здоровье В курганский тубдиспансер приехал «Альянс врачей». Заявление медиков Сотрудники четвертого отделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавск, деятельность которого будет остановлена с 16 октября, заявили, что не намерены покидать здание медицинского учреждения.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

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